La edición 2020 de la Fiesta de la Confluencia , que se celebra durante la primera quincena de febrero, abre un nuevo interrogante en este contexto de pandemia mundial y desde la Secretaria de Capacitación y Empleo de la Municipalidad alertaron sobre la posibilidad de que no se realice el evento.

María Pasqualini, secretaria del área, dijo en declaraciones a LU5 que "hoy no están las condiciones de salud dadas para pensar en una Fiesta de la Confluencia en el verano”.

Si bien la funcionaria no quiso adelantarse a confirmar o descartar la organización de semejante evento, que convoca multitudes en la ciudad de Neuquén, dijo que mientras la población no esté vacunada deberán ser responsables con las decisiones que se tomen.

“No me puedo adelantar, pero aún hay cosas que son palpables, no tenemos vacunas. La Fiesta de la Confluencia demanda una organización muy importante. Hoy no están las condiciones de salud dadas para que la cantidad de gente que elige participar del evento”, señaló Pasqualini.

Además, indicó que si bien en estos últimos días la curva se aplanó y descendieron los casos de Covid-19 en la capital neuquina, se tiene la experiencia de Asia y Europa quienes empezaron con la segunda ola o rebrote de la pandemia.

maria-pasqualini.jpg Pasqualini puso en duda la Fiesta de la Confluencia.

“Tenemos que tener memoria activa. Con esto tenemos que ser responsables, no están habitadas las fiestas multitudinarias. En ese marco, hoy es muy complejo que se pueda pensar en una Fiesta de Confluencia en el verano”, estimó la funcionaria municipal.

Sostuvo que la llegada de la vacuna es eminente “pero hoy no tenemos fecha, tenemos rumores de enero, pero tenemos que tener producción masiva, una distribución y tenemos que estar vacunados. Mientras esto no suceda debemos ser responsables”.

Es que a esta fiesta que se celebra habitualmente en la Isla 132 del Paseo de la Costa, concurren tanto locales como de todo el Valle. En la VIII edición de la Fiesta de la Confluencia, en febrero de 2020, convocó a unos 500 mil asistentes en sus cuatro días de duración, superando a todas las anteriores.