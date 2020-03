“Me rompe el alma ver cómo mujeres tienen que soportar lo que nunca eligieron ni merecieron. Expongo esto porque muchas de las mujeres que nos ven piensan que nosotras, porque estamos acá, nos maquillamos, nos visten diseñadores, vamos a eventos, o nos sacamos fotos, no pasamos por lo que ellas pasaron, y eso me parece un pésimo ejemplo. Todas pasamos por distintos tipos de violencia de género, física, verbal”, dijo Agustina.

Embed

Escape

Sandra Borghi aprovechó para preguntarle si había pedido ayuda a su familia para salir de ese horror, y Kämpfer admitió: “En su momento no lo hablé con mi mamá porque no quería preocuparla. Además, porque en mi corazón sentía que podía resolverlo sola, y en efecto pude hacerlo. Por ahí eso no es lo aconsejable, porque creés que podés y se te va de las manos en un segundo”.

Ahí, Agustina Kämpfer contó cómo hizo para escapar de su relación enfermiza. “Entendí que había una parte de mí que se estaba identificando con la violencia. Hice un profundo trabajo para sanarlo porque entendí que podía alejarme de un violento, pero podría venir otro. Cuando pude sanar, cambiar mi energía, pude hacer un salto enorme al día de hoy que encontré al hombre de mi vida, que no tiene un atisbo de violencia y que sabe que no tiene que felicitarme en el Día de la Mujer”, comentó.

LEÉ MÁS

#8M: famosas convocaron y se manifestaron por el Paro

Un femicida participó en el ciclo de Lizy Tagliani