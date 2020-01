Lejos de hacer referencia al rumor que corrió la semana pasada (el cual no le cayó para nada en gracia ya que salió furioso en las redes sociales a aclarar que se trataba de una fake news), Balá aprovechó la oportunidad para contar diferentes anécdotas. "Me gusta hacer reír, recorro los hospitales, de chico hacía reír a toda mi familia. Vine para dar alegría", contó el intérprete, muy emocionado.

En ese momento, el conductor del envío, Santiago del Moro, le consultó qué es lo que más lo motiva a seguir dando shows con sus 94 años. "El aplauso es emocionante, es un amor recíproco. Siempre sufrí que me aplaudan, no me acostumbré nunca, me hace revivir, me hace vivir como un hombre nuevo. Todos tendríamos que ser actores para gozar eso, es hermoso", contó.

