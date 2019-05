A su turno de Pampita Ardohain levantó el número seis y argumentó : "Tienen poco tiempo para crecer en la pista y agarrar la confianza y la seguridad que les faltaba en el baile. La coreo estaba aprendida, pero los movimientos no acompañaban a la música. Les faltó definición en los brazos y en toda la coreografía los movimientos de caderas. La coreo estaba aprendida pero el disco no lo vi".

Flor Peña, que tenía el voto secreto, trató de alentar a su colega. "Me encanta que estés acá porque, como dice Marcelo, hay que animarse. Nosotras somos actrices que llevamos muchos años en lo nuestro y me encanta que estés acá. La previa para mí es muy importante y me gustó, sos divertida, histriónica y alegre. Tenés mucho glamour", destacó.

Marcelo Polino no anduvo con vueltas y puso su primer cero del año. "Lo que vi hoy, si es todo por la boleta de agua (Brédice había dicho que aceptó participar del programa por el tarifazo en los servicios públicos), yo colaboro con una botellita. Si esto lo estás haciendo por agua te mando bidones, mi amor. Por la luz quizás podemos hacer algo… No lo vi bien, un loco me pareció. No me gustó nada", dijo en forma lapidaria.

Como la intervención del BAR no sumó ni restó, obtuvo un total de ocho puntos.

Luego de cosechar solo 8 puntos con la devolución del BAR y de los integrantes del jurado, Brédice protagonizó un blooper al retirarse de la pista mientras Tinelli seguía hablando.

"Metele, en serio, para la próxima hay que meterle y trabajar más. Metele más ensayo, más tiempo, usted… Y ya se fue", dijo, confundido, el conductor, solo en medio del estudio.

Después ella volvió y lo saludó con un abrazo: "No es por vos, pero me hicieron calentar tanto… Pero estoy contenta igual, perdoname. Vine a una fiesta y estoy feliz".

Las redes se hicieron eco de la actuación de Brédice, cuyo nombre se convirtió en tendencia con críticas y memes.

