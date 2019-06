Lo cierto es que no todo salió de acuerdo al plan. Si bien ingresaron al lugar y sorprendieron al personal, el ingeniero que debía realizar el pago no había llevado el dinero. Cuando los delincuentes escucharon que la plata no estaba, creyeron que los estaban engañando y le dispararon al ingeniero en las piernas. Como se trataba de una pistola aire comprimido, que es una réplica de una 9 milímetros, las lesiones no fueron de gravedad.

Al quedar por tierra el plan, a los ladrones no les quedó otra que huir, pero no se quisieron ir con las manos vacías por lo que se llevaron la mochila del ingeniero herido que estaba en el suelo.

Tras radicarse la denuncia en la Comisaría tercera, la brigada de investigaciones comenzó a trabajar. Los registros de las cámaras de seguridad y testimonios de las víctimas, le permitieron a los pesquisas avanzar con datos firmes.

Las tareas investigativas se extendieron por 15 días, lo que permitió cruzar información y confirmar una dirección vinculada a la vivienda de estos hermanos.

Finalmente ayer, con orden de la fiscalía de Robos y Huertos, se logró allanar una casa del barrio Villa Ceferino ubicada sobre calle Verón.

Durante el procedimiento se logró dar con los hermanos, presuntos autores del fallido golpe, y el Renault Logan que utilizaron, según figura con los registros de las cámaras. Además, secuestraron siete teléfonos celulares que deberán ser requisados y les permitiría establecer las vinculaciones con el robo.

La fiscalía analizaba por estas horas si los elementos reunidos eran suficientes para formular cargos.