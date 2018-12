Detuvieron al hijo de una fiscal acusado de abuso

“Si vos me decís que soy un pibe rarito que no tiene facha y que necesito violarme minas, está bien... Pero no soy eso y nunca violé en mi vida a una mina ni le pegué, aunque sí las maltraté verbalmente y emocionalmente (...). Además, sólo me acuesto con modelos”.“Mi mamá me dijo que no haga todo este show porque me perjudica. Pero necesito que los periodistas dejen de defender a las minas. Nadie sabe lo que pasó en ese departamento, sólo Dios, ella y yo”.Rodrigo Eguillor. El joven acusado de haber abusado de una chica

Antes, el joven había sido abordado por el periodismo en el aeropuerto de Ezeiza y aseguró: “Soy un pibe de bien, yo la salvé cuando se quiso suicidar, y siempre estuve a derecho. O la piba tomó alguna droga o tenía problemas psiquiátricos. Yo soy inocente, no estoy arrepentido de nada”, se defendió Eguillor, quien asegura haber trabajado como relacionista público en el boliche Jet y explicó que su viaje a Europa tenía que ver con el partido entre River y Boca, que se jugará el domingo en Madrid.

Según Florencia, hermana de la chica presuntamente abusada por el hijo de la fiscal, durante la noche en que ocurrieron los hechos él estaba drogado y “muy sacado”. De acuerdo con la descripción que su hermana, la víctima, hizo ante la Justicia, ella se sintió encerrada en el departamento de San Telmo y las cosas no resultaron como estaban previstas, dado que ella se sintió violentada y virtualmente secuestrada, porque no podía irse del lugar.

Según una testigo, luego del incidente del balcón, cuando él la reingresó al departamento, la golpeó en varias ocasiones. El joven tiene una visión completamente distinta: “Soy un héroe, le salvé la vida”, dijo.

Tiene más causas acumuladas

El hijo de la fiscal Paula Martínez Castro estudia Derecho y tiene otra causa abierta por abuso sexual, por la que irá a juicio oral en abril por un hecho ocurrido en 2016, cuando habría abusado de una empleada del casino de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, luego de ser trasladado desde el aeropuerto a la fiscalía bonaerense de Esteban Echeverría, Eguillor fue notificado de que hay en su contra otra causa, en esta ocasión por acoso sexual, por parte de una joven que lo denunció por hostigamiento y a quien Eguillor tiene prohibido volver a molestar. Esta chica reconoció a Eguillor en las imágenes y lo escrachó en las redes sociales contando la experiencia que le tocó vivir con él.