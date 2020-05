Día del Trabajo: 20 películas vinculadas al mundo laboral

Algunas llevan al extremo planteos éticos, mientras que otras recrean situaciones en las que muchos se sentirán reflejados. Algunas con tono de comedia y otras con mayor grado de dramatismo recrean historias en torno a la temática. Algunas están basadas en casos reales.

1 - American Factory:

La productora de Barack y Michelle Obama se puso al frente de un documental se sitúa en el Ohio postindustrial. Un multimillonario chino abre una nueva fábrica donde se encontraba una planta abandonada de General Motors. Los primeros días de esperanza y optimismo chocan con el sueño americano por el choque de costumbres y culturas. Disponible en Netflix.

2 - El escándalo (Bombshell)

Cuando Gretchen Carlson golpea al fundador de Fox News, Roger Ailes, con una demanda alegando acoso sexual, nadie podía predecir lo que sucedería después. Su decisión lleva a la corresponsal de Fox News, Megyn Kelly, a presentar su propia historia, así como a muchas otras mujeres, incitando a un movimiento que reverbera en todo el mundo. Con Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman. (Disponible en Cuevana)

3 - Almacenados

Un empleado a punto de jubilarse y un joven asignado a reemplazarlo comparten cinco jornadas en un enorme almacén donde aparentemente nunca sucede nada. Disponible en Netflix.

4 - Despido procedente

Un español residente en Buenos Aires que es directivo de una empresa de telecomunicacionesestá a punto de enfrentarse a la semana más importante de su vida profesional y lo tiene todo controlado para que nada salga mal. Sin embargo, sus planes se ven truncados por la llegada de un excéntrico personaje que lo pondrá todo patas arriba. Con Imanol Arias, Hugo Silva y Darío Grandinetti. Disponible en Netflix.

5 - John and Jane

La verdad y la ficción se mezclan en este cuasidocumental sobre seis trabajadores agotados de un centro de llamadas de Bombay que atiende clientes de Estados Unidos.

6 - Pago justo (Made in Dagenham)

Narra la lucha real por la igualdad salarial que exigían las mujeres en una planta de Ford. Con Sally Hawkins, Bob Hoskins y Miranda Richardson.

7 -Los lunes al sol

La película habla de la desocupación y la solidaridad. Es una crónica de la situación laboral tras el cierre de los astilleros de Vigo que pone de manifiesto la desesperación de un grupo de personas que por su edad y por su falta de formación no pueden acceder a otro trabajo y a los que no les queda otro remedio que resignarse a su suerte. Con Javier Bardem.

8 -Recursos Humanos (Ressources humaines)

El film franco-británico dirigido por Laurent Cantet se centra en un estudiante universitario que empieza a trabajar como administrativo en la empresa donde su padre ha laborado durante 30 años como operario y donde su hermana y amigos también trabajan como obreros. Se encuentra en una dura situación de encontrarse en los dos bandos de "director-obreros" al mismo tiempo y tener que tomar duras decisiones para su vida laboral y personal.

9- Corporate

Un jefa de recursos humanos elabora un plan que los trabajadores de una empresa presenten su renuncia y evitar así despedirlos. El programa de total obediencia llega a su límite cuando uno de los empleados se suicida saltando desde la ventana de su oficina.

10- El método

Un grupo de personas se presentan en una oficina para conseguir un puesto de trabajo. Deben pasar por varias pruebas de selección colectivas y eliminatorias, de ética dudosa. Con Ernesto Alterio, Eduardo Noriega, Pablo Echarri y Adriana Ozores.

11- Gracias por fumar (Thank You For Smoking)

Nick Naylor, jefe de prensa de una gran compañía de tabaco, dedica su vida a defender los derechos de los fumadores contra la cultura neopuritana dominante. Enfrentado a grupos de defensa de la salud y a un oportunista senador, Nick pasa a la ofensiva como relaciones públicas del consumo de cigarrillos, pero al mismo tiempo comienza a pensar en la imagen que está dando a su hijo. Con Aaron Eckhart, Maria Bello, Cameron Bright, Adam Brody, Sam Elliott, Katie Holmes, David Koechner, William H. Macy, J.K. Simmons, Robert Duvall, Kim Dickens y Rob Lowe.

12- Jefa por accidente (Second Act)

Maya trabaja en una tienda de autoservicio desde hace más de 15 años. Gracias a un falso CV y una entrevista exitosa, Maya logra ingresar a una gran empresa como consultora donde debe demostrar su talento y ganas de salir adelante.

13-Como acabar con tu jefe (Horrible Bosses) - Una comedia que se puede ver, y que narra las peripecias de unos amigos que sueñan con hacer desaparecer a sus jefes.

14- Pasante de moda

Con Robert De Niro y Anne Hathaway. Ben es un viudo de 70 años, jubilado y que lleva una vida rutinaria. Un buen día decide regresar al mundo laboral y se postula como pasante en un sitio web que vende ropa de moda. Ben es asignado como asistente de la fundadora y dueña, Jules, de 32 años de edad. La trama se centra en la relación de amistad que establecen Ben y Jules y refleja la importancia de la experiencia, conocimientos y sabiduría de las personas mayores para el mundo actual. Disponible en Netflix.

15- Toni Erdmann

El film de Maren Ade se centra en un viejo profesor de música decide visitar a su hija que está dedicada en cuerpo y alma a su profesión,lo que le deja poco tiempo para cuidar sus relaciones personales. La película advierte sobre los costes que tiene para la vida personal el dedicar la entera existencia al éxito profesional, y se pregunta sobre si eso trae la felicidad.



16- Sorry to bother you

Cassius "Cash" Green, es un trabajador negro que descubre que hablando con “voz de blanco” puede realizar más ventas telefónicas. Mientras él se concentra en ganar más dinero y ascender, sus compañeros comienzan a organizarse por condiciones de trabajo. Cuando estalla la huelga, Cassius deberá elegir en qué bando estar. En un tono de comedia ácida retrata las condiciones precarias, el trabajo extenuante y repetitivo y los bajos salarios en un call center de Estados Unidos.



17- El Invierno

El viejo capataz de un rancho en la Patagonia es despedido de su trabajo. Un peón más joven le reemplaza. El cambio no será fácil para ninguno de los dos. Cada uno, a su manera, deberá sobrevivir al siguiente invierno. Filmada en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén. Disponible en CINE.AR.

18- La hija del jefe (La Fille du patron)

Un capataz de una fábrica textil y la hija de su jefe comienzan un romance mientras trabajan juntos, pero la relación desatará la furia de toda la empresa. Disponible en Netflix.

19-Dos días una noche

Drama social que trata de cómo una mujer a la que han despedido tendrá que convencer en menos de 48 horas a sus otros compañeros de que voten por mantenerla en la empresa a cambio de que todos, colectivamente, renuncien a un bonus de 100 euros mensuales cada uno. Con Marion Cotillard.

20- Full Monty - El cierre de la fábrica de acero de Yorkshire deja sin trabajo a casi toda la población masculina. Gaz, uno de los obreros afectados, perderá el derecho de ver a su hijo si no consigue dinero para pagar la pensión de manutención. En medio de la desesperación, se le ocurre una idea: organizar un espectáculo de striptease con sus amigos.



