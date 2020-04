Poco Ortodoxa: las dudas que despierta la serie de Netflix

La serie se basa en las memorias de Deborah Feldamn, una mujer que pertenecía a la comunidad, quien dejó su matrimonio arreglado y huyó con su hijo a Alemania para comenzar una nueva vida. Esta historia fue tomada por la directora Maria Schrader del libro "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roost", y realizó Poco Ortodoxa.