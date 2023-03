Deportes La Mañana Dibu Martínez Dibu Martínez dio detalles de su icónica atajada en la final de Qatar 2022

El marplatense, quien recientemente ganó el premio FIFA The Best al mejor arquero, habló de su emblemática tapada a Kolo Muani.







A días de haber ganado el premio FIFA The Best al mejor arquero del año, Emiliano "Dibu" Martínez dialogó con TyC Sports en las instalaciones del Aston Villa y, entre otros temas, habló de su icónica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022.

"No me di cuenta del valor que tenía porque fue tan rápido, me acuerdo que salimos rápido a la contra que tuvimos la última para ganarla con Lautaro (Martínez) de cabeza. No la pude apreciar como la aprecié cuando se ganó la final. Lo primero que se vio fue eso", comenzó el marplatense.

A continuación, el ex Arsenal hizo un análisis de lo que fue aquella jugada: "Fue una jugada rápida, sucia también. La tira el arquero, la saca bien Ota (Otamendi) de cabeza, y cuando Ota lo anticipa, la controla el central y la devuelve a la olla. Ota ya quedó adelantado porque había cabeceado y fue una pelota perfecta entre él y Germán (Pezzella). Cuando le queda a Muani, queda un poco en diagonal. Dije, bueno, le achico despacio, no me apresuré, porque sino me la pica por arriba. Le tuve que dejar un ángulo para que su última visión sea el primer palo. Después me jugué con mi mano y mi pie, rezando 'por favor, pegame'".