“En esta época de igualdad entre el hombre y la mujer y del feminismo, entendimos que no era bueno hacerlo con Los Raporteros, sino con Las Raporteras. Nos dijimos ‘¿quién puede ser?’ y elegimos a Flor Peña y Griselda Siciliani”, contó el conductor, previo al videoclip.

En ese momento, Diego Pérez fue ponchado por los cámaras y fue ahí cuando aparentemente el comediante insultó a las artistas.

"¿Qué dijo Diego Pérez cuando presentaron a Las raporteras? ¿Dos qué?"; "¿Puede ser que Diego Pérez se fue al carajo cuando presentaron a Flor y Griselda? ¿Dijo dos qué? Me quedé pensando" y “¿Alguien más se dio cuenta de que Diego Pérez cuando anunciaron a Griselda Siciliani y Florencia Peña, de Las raporteras, después de hablar del feminismo y la igualdad, el chabón dijo 'dos putas'?", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Ante esta situación, Clarín se comunicó con Diego Pérez para preguntarle si realmente había dicho eso. "No vi nada. No tengo que aclarar nada, no dije nada raro. Ni me enteré", fue lo primero que dijo el humorista, sin ánimos de dar declaraciones.

Entendiendo que Pérez no comprendía que había pasado, los mismos periodistas del matutino le enviaron el video y él se mostró completamente avergonzado. “Ay, no... dije 'dos potras'. Ay, qué vergüenza. 'Dos potras', le dije a (Sergio) Gonal. Después empezamos a jugar a si le dábamos a alguna (de ellas dos). Y decíamos: 'No, una fue la mujer del jefe (por Siciliani, ex de Suar) y la otra no'. Pero dije 'dos potras', por Dios, te lo juro por mis hijos", finalizó.

