Ante la repercusión que tuvieron sus palabras, las cámaras de Los ángeles de la mañana fueron a buscarla para que amplíe su postura. Lo curioso fue que en medio de la nota, Yanina Latorre la insultó sin darse cuenta que tenía el micrófono abierto.

“Me molestan estos festivales, son temas muy delicados para andar haciendo festejos. Me parece un papelón esa forma de expresarse ¿Festejando qué? ¿Que silenciosamente estamos pidiendo que se asesinen personitas”, planteó Nicole desde un móvil y, desde el piso, Yanina deslizó: "¡Ay, qué pelot… que es!”.

Como la panelista de Nosotros a la mañana no tenía puesto aún el audífono, no escuchó el insulto y continuó dando sus argumentos que generaron revuelo en las redes sociales con críticas y comentarios a favor.

En un momento, Yanina intervino para preguntarle: “¿Y a vos no te importan las mujeres que mueren todos los días por aborto clandestinos?". "Quienes están en contra de la ley, como vos, que sos bastante activa, tendrían que empezar a pensar y a hacer algo para que no mueran más mujeres en abortos clandestinos”, añadió.

“Yo no puedo hacer nada para que dejen de existir abortos clandestinos y para que se cumpla la ley con las víctimas violadas. No es mi culpa… entonces abrámoslo (el criterio) y la que no se cuidó porque estaba en pedo y no quería que se lo saque también porque existen abortos clandestinos…", ´pstuló la panelista de Nosotros a la mañana. "Me parece que no es tan por arriba el tema. Es mucho más profundo que eso”, concluyó.

