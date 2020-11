Diego será velado en la Casa Rosada desde mañana

Minutos antes, el presidente Alberto Fernández afirmó que poco después de conocerse la muerte de Diego Armando Maradona recibió el llamado del jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de otras figuras internacionales, y consideró que "los argentinos muchas veces no tienen noción de lo que representaba para el mundo" el excapitán de la Selección argentina.

"A los diez minutos de haber conocido la noticia de la muerte de Diego (Maradona) me llamó el presidente de Gobierno de España (Pedro Sánchez). También lo hizo Lula (el expresidente de Brasil), Celso Amorín (ex canciller de ese país) y Pepe Mujica (ex presidente de Uruguay). A veces no tenemos noción de lo que representaba para el mundo", señaló Fernández en declaraciones al canal C5N.

Fernández reconoció, además, el compromiso de Maradona con "la política y con los más humildes", y destacó el apoyo que le dio a figuras como Hugo Chávez y Fidel Castro, algo que en términos de "corrección política" no le hubiera convenido hacer.

https://twitter.com/alferdez/status/1331687704841555973 Mensaje de Pepe Mujica y Lucía Topolansky desde Uruguay. Les agradezco a ambos el cariño por Diego y por nuestro país. Los abrazo a la distancia. pic.twitter.com/GT6tSt9S0l — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

"Diego era genuino y hacía cosas que tal vez no le hubieran convenido como apoyar a Chávez y Fidel Castro, pero él lo sentía así. La corrección política no existía en su vida. Era un hombre que buscó la felicidad, y espero que la haya alcanzado", remarcó el Presidente.