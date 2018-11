No, no, por suerte el fuego sagrado nunca se apaga. El éxito para mí no es una meta ni es lo que me impulsa: es una consecuencia de todo lo que hago. Y a veces es más grande y a veces es más chico. Uno ama lo que hace y lo hace con mucha pasión y con muchas ganas y con muchos nervios también. Siempre. Hay mucha energía puesta ahí. La relación que tengo con la gente es de las cosas más lindas que me ha dado la vida, la complicidad tanto en mi país como, gracias a Dios, lo que me empezó a pasar en otros países. Poder mostrar un show nuevo es una ilusión tremenda.

¿Cómo armás tus shows?

Pensando en que soy yo el que va a estar sentado en una butaca. Es lo que me gustaría ver y le pongo todo. Encontrarme con la gente le da sentido a lo que hago. Hay algo que te falta cuando vos creás y eso te lo da la gente; y sólo sucede cuando vos mostrás el show y te encontrás con el público. Lo disfruto y lo vivo como si fuera el primer día. Es como con el fútbol: yo cuando entro a una cancha le pongo una pasión como si fuera un profesional, y cuando subo al escenario como un profesional le pongo la pasión de un amateur.

¿Qué te clava los pies en la tierra?

Creo que tiene que ver con la esencia, con la educación que cada uno ha tenido. Yo me crié en una familia con el arte como columna vertebral. Con una madre popular, cantando, pero no dejaba de ser mi madre como cualquier otra. Entonces lo vivo con mucha normalidad. Es parte de mi esencia. Uno como artista necesita volar y tener cierta inspiración, pero siempre volver al piso apoyando los dos pies firmes sobre la tierra. Porque ahí está el equilibrio. Por eso disfruto, por eso vivo desde ese lugar el hermoso oficio de ser artista.

Siempre les das lugar a artistas no tan consagrados y ahora en Talento Fox también. ¿Sos consciente de lo que significa que te abren la puerta vos que la tenías abierta?

Me encanta, porque así es la vida. Siempre hay gente que a uno lo ha ayudado y ahora a uno le corresponde ayudar, contener, apadrinar a gente que está empezando. Me encanta descubrir a gente nueva con talento y que tiene condiciones. Y me encanta compartir, poder hacerles vivir una buena experiencia a ellos, que signifique un capítulo en sus vidas más adelante, y me encanta compartir la vida con colegas que ya vienen hace rato haciendo música. Talento Fox me da la posibilidad de darle lugar a gente que de repente no tiene lugar dentro de la música o del entretenimiento en la televisión, con historias de vida complicadas, con muchos miedos, con problemas no resueltos, con sueños imposibles, con ilusiones…

Subiste con tu hijita, Nina, al escenario, ¿cómo fue ese momento y cómo vivís la paternidad?

Disfrutando, está en una de las edades más lindas y ya están como más grandes y empiezan a estar conectados, pero no son tan grandes como para perder las cosas que tienen los chicos. Así que disfrutando mucho, con mi mujer, juntos, viéndola crecer. Y también con la responsabilidad de estar presentes y de ver cómo vamos marcando su vida, porque en esta etapa somos esenciales, y ver cómo va haciendo lo suyo. El primer día de shows se quedó dormida, pero el segundo estaba despierta, así que pudo subir y disfrutar de eso.

¿Qué entiende de quién es su padre?

De a poquito va entendiendo. Lo vive con mucha naturalidad. Con la misma naturalidad con la que a mí me criaron. Su papá trabaja haciendo música, lo ve en su casa, pasa por el estudio, lo ve en las actuaciones. A veces me pregunta por qué la gente me conoce tanto. Y yo le digo que porque soy un tipo que saludo, que me llevo bien, que soy un buen amigo; le entro por ahí. Y le digo ‘como vos cuando vas al colegio y tus amigos te quieren, te saludan, preguntan por vos, te extrañan cuando no estás y te abrazan cuando te ven. Cuando uno es buena persona pasa eso’. Y eso le digo, porque creo que ese es el camino que uno tiene que llevar en la vida; seas médico, albañil, actor o comerciante. Y así, llevándola con naturalidad por esta historia que le toca, cuidándola del famoseo y de la historia pública. Creo que hay que preservar a los chicos también de eso, para que crezcan frescos.