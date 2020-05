Doc, Marty McFly y el elenco de Volver al futuro idearon una solución para la pandemia

Luego de decir que ha visto el filme “no menos de 350 veces”, Josh Gad llamó a Lloyd por teléfono con la falsa pretensión de hablar sobre la serie de 1978 “Taxi”, en la que el actor interpretaba a un ex-hippie devenido taxista.

Sin embargo, las conversación rápidamente giró a recordar el tiempo pasado rodando el clásico de ciencia-ficción estrenado en 1985. “Caminos, a donde vamos, ¡no necesitamos caminos!”, exclamó Lloyd, citando la famosa frase que pronunciaba “Doc” antes de emprender un viaje en el tiempo a bordo de la De Lorean.

Luego se unió a la conversación Micheal J. Fox, para hablar sobre su amistad con Lloyd y la relación entre sus personajes, Marty McFly y “Doc” Brown.

Acto seguido se unió Lea Thompson, quien no pudo evitar soltar un “Los extraño”, al ver en la pantalla a sus compañeros de reparto.

Hablando sobre la posibilidad de hacer una cuarta entrega de la saga, Gad les preguntó qué trama considerarían para la película. "Me gustaría volver al pasado, al mes de enero, y advertirle a todo el mundo sobre el coronavirus", reflexionó Thompson, quien reconoció que no se esperaba que la película tuviese tanto éxito. "Nunca me imaginé que todavía, tantos años después, hubiese gente queriendo hablar de ella, es increíble".

Al notar que había muy pocas escenas en las que aparecieron los tres juntos a través de la trilogía, Gad preguntó si podían recordar de cuál se trataba. Lea recordó una escena filmada en el garaje, agregando que era “extraño” que ella y Lloyd no tuvieran escenas juntas pese a haber rodado juntos seis películas y su larga amistad.

Gad luego le entregó unas preguntas a las tres estrellas, y Fox comenzó preguntándole a Thompson qué versión de la madre de Marty a lo largo de la trilogía era su favorita.

"Eso es difícil porque todas fueron geniales”, comenzó. “Creo que la joven Lorraine. La interpreté durante más tiempo y estaba completamente loca. Es un empate entre eso y la madre borracha”.

Luego, el trío recreó algunas escenas de la película, incluido el momento en que Marty despierta en el pasado y descubre que su madre se enamoró de él.

Luego se sumaron a la charla el director Robert Zemeckis y el escritor Bob Gale. Zemeckis mostró los increíbles accesorios de la película, incluidas las famosas zapatillas y el overboard de Marty.

Posteriormente se sumó Mary Steenburgen, Clara Clayton en la Parte III de la saga, quien reveló que en realidad montó un caballo hasta el tren en movimiento en una de las escenas más emocionantes de la tercera entrega de la trilogía, ambientada en el Viejo Oeste, antes de que su doble interviniera para completar el salto del caballo al tren.

