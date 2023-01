Dominique Metzger dejó en evidencia el plan que tiene Telenoche para hacerle frente a la crisis por el rating

Dominique 1.jpg

"Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. Si me emociono, me emociono. Si me río, me río. Si no sé, no sé. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche”, aseguró Dominique Metzger.