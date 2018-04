Allí, con la firma del presidente ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino, se pide a las ligas de todo el país cuestiones burocráticas a cumplir hasta el 31 de julio y se deja establecido que serán dos las plazas para los torneos que cuenten con 20 o más clubes afiliados.

Este es el caso de la Liga de Fútbol de Neuquén y de la Liga Deportiva Confluencia, que por cuestiones deportivas ya tienen a salvo a Pacífico y Deportivo Rincón (ex Federal B), Cipolletti y el Deportivo Roca (Federal A) y La Amistad y Argentinos del Norte (ex Federal B). Todos ellos no ocuparán lugar en caso de ser campeones domésticos.

Los demás participantes pelearán por uno de los cupos, que en esta provincia se distribuirán entre la Copa (en disputa) uno y el Torneo Oficial (en la reanudación de la temporada) el otro.

Del otro lado del puente, la cosa parece más complicada porque en el 2018 la Confluencia dividió su año futbolero en Apertura y Clausura.

Al mismo tiempo, la fase regular está repartida en grupos geográficos, clasificando a los dos primeros de cada uno, hasta llegar a una final en cancha neutral para encontrar al campeón.

Expectativa

Este panorama no hace más que ratificar el enorme escenario de transformación que se avecina en los certámenes de ascenso en la Argentina. Ya es un hecho que en las provincias sólo se competirá por el Federal Amateur o el A, antes de la anhelada B Nacional, que no hay dudas que tendrá invitados especiales para conformar el cuadro.

Una de las especulaciones que mayor fuerza tomó en las últimas horas es que la segunda división, después del Mundial en Rusia, también divida su calendario en el grupo de los equipos de la Metropolitana y los del interior.

2019: El nuevo Federal se pondrá en marcha recién en el primer semestre del año que viene.