La compañía consolidó su oferta de internet en casa, telefonía móvil y telefonía fija bajo una sola marca comercial, con el objetivo de simplificar el acceso y la gestión de las soluciones para sus clientes y en Neuquén lo festejó a lo grande con un show memorable.

La jornada comenzó a las 15, con la cantante local Valentina Soria, quien tocó durante 30 minutos acompañada por su increíble voz y su querido ukelele y sorprendió a los presentes con su música "des-generada" viajando por distintos estilos musicales como el Indie, Pop, Jazz, Rap, Reggae, entre otros, y dejó todo listo para que los presentes disfrutaran de la próxima banda.

Luego de un breve intervalo, fue el turno de Orinana Sabatini, quien deleitó a los presentes con su imponente despliegue en el escenario junto a sus bailarinas, a la vez que cantaba sus temas Stay or Run, Closer, What U Gonna Do y Ya No Hay Fuego. En medio del show realizó versiones de Amorfoda y Wake Me Up, que ella misma acompañó con su teclado. Y se despidió de su público con la encantadora Love Me Down Easy.

Poco después de las 18 llegó Miranda! Quienes con su magnetismo inigualable y sus hits Ya Lo Sabía, Nadie Como Tú, Lo Que Siento Por Ti, Extraño, 743, Prisionero, Yo Te Diré, Mentira, entre otros, acompañados de sus simpáticas coreografías y performances arriba del escenario, lograron que por más de una hora de show, todo el público presente bailara y cantara de principio a fin todas sus canciones, dejando en el predio el clima indicado para recibir al gran cierre de la jornada.

Una de las sorpresas de esta edición del Movistar FRI Music, fue cuando en medio del show de Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gathas invitaron a cantar a Benjamín Amadeo, y juntos hicieron una versión de Cálido y Rojo, que el público ovacionó emocionado.

A las 20, Dread Mar I subió al escenario y durante más de una hora, ante una multitud, recorrió todo su repertorio comenzando con En El Seno Del Amor, seguido por Millones de Primaveras, Laberintos, Mi Amor y Recuerdos, entre otros, que hicieron delirar a cada uno de los presentes.

Luego, el cantante realizó una versión de Mi Bendición y continuó con temas como Más Allá de Tus Ojos, Sola y Triste, Donde Estés, La Verdad y Tu Sin Mi para cerrar su presentación con Promesas, canción que fue coreada por todos los asistentes en una noche fría pero con un cielo súper estrellado y mágico que parecía parte de la escenografía del evento.

Las cuatro bandas que se presentaron en esta edición cautivaron a los más de veinticinco mil neuquinos por más de seis horas y fue una jornada memorable, convirtiendo a este Movistar FRI Music en un hito más para sumar a los ocho años de trayectoria del festival.

Más de 25 mil personas disfrutaron del MFM en Neuquén, mientras que el evento fue seguido por más de dos millones personas que se deleitaron vía streaming desde toda Latinoamérica.