Duki fue a buscar a un youtuber para pegarle y filmó todo

El clip que desató la polémica se titula "Jefes de Youtube" y se trata de una burla a “Tumbando el club”, canción que llegó a los 100 millones de reproducciones en Youtube. Cuando la cinta en cuestión llegó al poder de Duki, él explotó y no dudó en amenazar a los participantes de ese video.

"Pedazo de giles, estoy con mi familia, en el cumpleaños de mi vieja. Estoy sentado, comiendo tranquilo y justo me entero que estoy a la vuelta de la casa del pelotudo este (por Javi Ayul), y me tengo que comer un momento de mierda por ustedes (los creadores de 'Jefes del YouTube')… Javi Ayul, la concha de tu madre, estoy acá, bajá. Mirá, pedazo de gato, la concha de tu madre, estoy acá en tu casa. Bajá, cagon. ¡Bajá, bajá! Te rompo todo", se lo escucha decir al trapero.

En la escena que registró para sus redes, ensaya una suerte de argumento de por qué había decidido pelar contra Ayul y sus compañeros. "Cagón de mierda, malas personas, la cantidad de mujeres que bardearon ustedes. Es más, si quieren doy nombre y los escracho en dos segundos… No me rompan más las bolas, ya les di la fama que querían. Igual yo sé que las cosas en la vida vuelven y algún día van a estar caminando por Palermo, por acá, y les voy a meter un buen manotazo de atrás, un buen bife, un churrasquito en la nuca. Les voy a decir: 'Papi, aprendé a respetar y pórtese bien'".

"Yo soy una persona como las demás, que esté pedado no significa que me pueden faltar el respeto. Duki es Duki pero también es Mauro, si me cruzan por la calle y me decís: 'Duki puto', voy a ir y te voy a pegar un bife porque las cosas se manejan así. ¿Por el hecho de que esté expuesto me tengo que bancar que me falten el respeto, que hablen de mí y que digan cosas que no son? No es así. Yo no estoy jodiendo, estoy hablando en serio", completó.

Ante la ola de Instagram Stories del cantante, Yao Cabrera usó su cuenta para responderle y fue durísimo. Es que en primer lugar, el youtuber contó que Javi Ayul ni siquiera estaba en su casa y luego tildó de drogadicto al trapero.

“Después de las historias que subió el ridículo de Duki, porque eso es lo que sos Duki, un ridículo. Vas a un lugar a buscar a Javi, en donde te das cuenta que él está en Uruguay hace dos días. Mirá las historias de Javi y dice Punta del Este, Montevideo. Era obvio que Javi no estaba. ¿Y Duki que hizo? ‘Ay, soy Duki el malo, voy a ir a la casa de Javi a pegarle’, a una casa en la que no está”, arrancó Yao.

“Vos en tus historias decías ‘dicen que denigro a las mujeres’, escucha lo que representas al mundo, como tratas a las personas, escucha todo el día como estás, todo drogado, todo alcoholizado, denigras a la mujeres, das un mal ejemplo a los niños, haces todo mal hermano”, sigue el bloggero.

“Te explico Duki. Vivís en un mundo de fantasía, en donde las cosas no son como vos pensas y como vos decis que se hacen. Las cosas no se resuelven con violencia. Yendo a la casa de alguien a buscarlo para pegarlo. No hermano. Las cosas se demuestran en la cancha y ¿sabés cómo? Con talento. Demostrando lo que cada uno sabe. Entonces, nosotros nos dedicamos a entretener y vos te dedicás ¿a qué? ¿Drogarte?, ¿Denigrar a las mujeres? ¿Alcoholizar? ¿Qué más?”, finaliza irónico.

