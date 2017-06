El consultor ecuatoriano opinó que la ex jefa de Estado "tiene un piso alto" de votantes que se ubica en el 25 por ciento.

"Cristina es seguida por una base autoritaria que no cree en la democracia, eso no les gusta. Eso es algo que viene de las viejas ideologías y es un estilo muy arraigado en América latina", con esa frase el asesor estrella de Mauricio Macri, el ecuatoria Jaime Durán Barba, comenzó a definir la nueva estrategia política de la ex presidenta.