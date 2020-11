Echarri: "Los Kirchner han sido bastante exitosos y podrían justificar su fortuna"

Tras destacar que lo sorprendió gratamente que la gestión kirchnerista ampliara los derechos de los actores sin pedir nada a cambio, Echarri señaló: "Yo arribo al peronismo por el Kirchnerismo". "Siento que Néstor es como mi papá, me dio herramientas para poder crecer. Néstor amplió derechos y nos dio oportunidades a nosotros para ocupar lugares que antes no ocupábamos", destacó y agregó que con Cristina el sentimiento es el mismo.

Acto seguido, Manguel le preguntó sobre las causas judiciales que enfrenta Cristina. "No me considero un tipo que pueda prescindir de analizar la realidad. Lo hago constantemente, en mi vida privada. Fui a buscar fuentes para aclarar el panorama de algo que se ponía sobre la mesa como un hecho de corrupción. Desde ya con mi corazón puesto en un lugar y con la certeza de creer que uno sabe cómo obran ciertos actores políticos a los que uno sigue. Íntimamente, de forma privada, puse sobre la mesa mis dudas y dejé que pasara un poco el tiempo y empecé a ver que hubo algo sistemático que tiene que ver con el avance de la justicia ante el kirchnerismo post derrota del 2015 que fue con una intensidad exagerada, por no decir otra cosa", dijo luego de aclarar que no especialista de las diferentes causas.

Embed

"Lo que empecé a ver es un derrumbe sistemático de cada una de las causas. Algunas me parecen un blef como el Memorandum, el Dólar a futuro", agregó.

Cuando la periodista le preguntó si tuvo posibilidad de hablar de este tema con Cristina Fernández de Kirchner, Echarri expresó: "No, hace mucho tiempo que no la vea desde sus últimos tiempos en la presidencia en 2015".

Respecto al patrimonio de la familia Kirchner, el actor manifestó: "Me parece que hay juicios que están en marcha. Algunos se están derrumbando profundamente y otros me imagino que continuarán y que tendrán un final. Lo que yo tengo conocido es que los Kirchner han sido bastante exitosos en su vida profesional, entonces podrían llegar a justificar esa fortuna. Yo confío que si. Yo soy orgánico en ese sentido. Yo puedo decirte que la política sucia existe, que existe la corrupción, pero lo que no voy a hacer es no confiar en la gente que conduce el partido y el modelo político. Tengo un jefe político, entonces siempre le creo al jefe político y dejo que la justicia actúe", remarcó.

Ante la posibilidad que la vicepresidenta sea condenada, Echarri dijo que verá si cambia su postura. "Voy a leer la noticia, no sé qué juez será, voy a leer la noticia en los diarios que yo leo cuando me quiero enterar ciertas cosas y voy a analizar concretamente quién ese juez, cuál es el historial de ese juez y si ese juez verdaderamente me da confianza, voy a tener que tragarme el sapo. Si así no fuera, creeré que es una maniobra de un sector político que también utiliza la justicia para llevar adelante sus objetivos", indicó para luego subrayar la importancia de una reforma judicial.

Embed

Consultado sobre sus vacaciones en España y los escraches que sufrió con su familia cuando viajó a España y otros lugares que en el imaginario social "no condicen" su militancia peronista y su pertenencia al campo nacional y popular, el actor contestó: "¿Y por qué no (puedo ir ahí)? Esa postura manifiesta odio de clase. Es una postura que indica que por nacer en una clase social determinada o defender una postura no se puede gastar el dinero bien habido en el lugar que se te ocurra".

Embed

"Convengamos que después de algunas cosas hay espacio que no se tornan tan cómodos o hay espacios que son mejores, como Mallorca", agregó con cierta ironía, luego de que Manguel le recordara que su pareja, Nancy Dupláa, dijo que no quería ir más a Miami por un escrache que sufrieron.