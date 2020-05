Echarri "manipuló" guiones para estar cerca de Dupláa

"La había descubierto en Montaña Rusa, que fue una explosión; y yo arrancaba en Canal 9. La verdad es que, más allá del éxito y del talento, le había echado el ojo, me atraía su personalidad", expresó el actor en diálogo con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina, y agregó: "Dando vueltas por los decorados me la encontré, me acuerdo que fue muy simpática, pero no mucho más, después empezamos a trabajar juntos".

Como él había quedado flechado y quería estar cerca suyo, explicó que hizo presión para "manipular un guión" cuando empezaron a trabajar juntos. "Confieso que me da un poco de vergüenza decirlo, pero fue como una manipulación artística", señaló. En ese momento, todo el mundo hablaba de la química que había entre sus personajes, con escenas que atravesaban la pantalla.

"A medida que la iba conociendo más me daba cuenta de todo lo que me gustaba, del gran conjunto que es ella. Esa forma de manejarse con los compañeros de trabajo, esa líder nata", detalló.

