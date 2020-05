Efecto pandemia: ¿se viene el billete de 5.000 pesos?

En este contexto, el Gobierno no da abasto para seguir el ritmo de la emisión monetaria. Pasándolo a números, entre el 30 de marzo y el 15 de abril la base monetaria –equivalente a todo el dinero en efectivo en poder del público más el depositado en bancos y en la cuenta corriente de las entidades financieras en el Banco Central– creció un 20% ($413.500 millones) hasta alcanzar los $2.438.830 millones.

Si bien, la tendencia del uso de dinero venía cayendo por la implementación y actualización de medios de pagos electrónicos, en esta cuarentena se generó lo contrario. Muchas personas y empresas, sacaron su dinero dinero a la calle para hacer transacciones y poner en situación de crisis al sistema económico. No porque no haya fondos que respalden los valores que circulan, sino porque -si sigue esta tendencia de crecimiento- no habrá tantos billetes para todos los que quieran.

El recientemente nombrado presidente de la Casa de la Moneda, el ex gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli, debió volver a importar papel para poder hacer frente a las necesidades de billetes.

Por otro lado, y dado que la emisión monetaria masiva todavía no aceleró el avance de la inflación dada la caída en la actividad económica que generó la pandemia, la propuesta de imprimir billetes de mayor denominación no tiene grandes objeciones dentro del Gobierno por el momento. Y, también, serviría para reducir costos para la propia entidad emisora, pero también para bancos, que se quejan de tener que reponer a toda velocidad cajeros automáticos y ventanillas.

¿Quién podría estar en el billete de $5000?

