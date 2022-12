El accidente que sufrió Carmen Barbieri por el que terminó internada

Profesionalmente, Carmen Barbieri está viviendo un gran momento. Conductora de Mañanísima, programa de Magazine, la mediática volvió a reinventarse convirtiéndose en una de las conductoras más elogiadas de la televisión actualmente. Sin embargo, su gran pasar en lo laboral no se condice con lo personal, ya que en la tarde de este lunes, la madre de Fede Bal sufrió un fuerte accidente.

Así lo contaron este lunes por la noche en LAM, la conductora iba caminando por la calle cuando de repente sufrió una caída, que la obligó a ser internada en una clínica, para que no solo la traten, sino también le hagan estudios, debido a que ya ha tenido este mismo problema en otras ocasiones.

Carmen Barbieri accidente 1.jpg

"Está en una clínica haciéndose estudios porque se cayó en la calle, y no es la primera vez. Me dicen que se golpeó muy fuerte el hombro", contó Andrea Taboada, sorprendiendo a todos, inclusive a Estefi Berardi, quién no solo trabaja en LAM, sino que también junto a Carmen Barbieri todas las mañanas de lunes a viernes.