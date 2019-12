El "Andrada neuquino" al que apuntó Boca

Eros es categoría 2004, tiene 15 años y ya mide lo mismo que el actual arquero de Boca, Esteban Andrada: 1.93 m. Llamativamente, sus inicios en el fútbol no fueron defendiendo los tres palos.

“Arranqué a los 7 años en una escuelita de barrio. Comencé jugando de delantero y cuando pasé a Atlético Neuquén me fui al arco. Me quedé en ese puesto por falta de jugadores y me gustó”, dice el guardameta del Tricolor.

Fue un 2019 muy intenso para el joven ya que en pocos meses, entre agosto y noviembre, tuvo dos pruebas en el xeneize.

“Cuando hablo con Matías (Stampone, Coordinador de Arqueros de Boca) le comento que tenía un chico para ir a una prueba que hacía Boca, en Roca. Cuando le dije sobre la contextura física me respondió enseguida: ‘Traelo ya a Buenos Aires’. Y así fue la primera experiencia de Eros en Boca, en agosto de este año. Hace un mes Diego Mazzilli (captador de Boca) me avisó que tenía que volver en noviembre”, explica Leo Franck, entrenador de Eros, sobre cómo se dio la posibilidad para entrar al mundo azul y oro.

Sobre la prueba a mitad de año y esta última, que termina este fin de semana, el arquero neuquino marca las diferencias vividas. “Recuerdo que en la primera estaba muy nervioso ante el desconocimiento, pero, poco a poco, lo pude disfrutar. Ahora, que es mi segunda vez, me estoy divirtiendo. Estoy muy contento de estar en Boca y sueño con ser, el día de mañana, el 1 de Boca”. “Sos un monstruo” fue el elogio de Diego Mazzilli cuando lo vio por primera vez, según contó Leo Franck: “Eso fue en Ezeiza y marca que ya lo tienen en vista. Luego de esta evaluación me avisarán si tiene que volver a principios del año que viene”.

Curiosidad o destino, pero el ídolo de Eros Rodríguez es quien actualmente defiende el arco Xeneize. “Mi referente es Andrada. Varios compañeros, acá en Neuquén, me han dicho que me parezco al Flaco”, cuenta. ¿Lo volverá a llamar Boca en 2020?

Por último, el propio jugador elogió el aprendizaje obtenido durante los últimos meses, al apostar por un entrenador personal. “Leo me enseñó a pulir los detalles que piden en este tipo de equipos grandes.

Más allá de lo técnico me ha ayudado cuando he tenido caídas o cuando he querido dejar de entrenar. Es un gran motivador”, sentenció el arquero. ¿El futuro 1 de Boca?

