El año de Leo: la volvió a romper, ganó el Balón de Oro y su talento no tiene límite

Después de ganar la temporada 2018-2019 de la Liga de España, Messi viajó a Brasil a disputar la Copa América. El equipo dirigido por Leonel Scaloni fue de menor a mayor, como también el temperamento y el rol de capitán Messi. Fue la voz de una Argentina, perjudicada por los arbitrajes, y arremetió contra Conmebol, lo que le valió una sanción. Incluso, no salió al campo de juego a recibir el tercer lugar del certamen que ganó Brasil.

“No quería ser parte de la corrupción. Por un cúmulo de cosas, preferí no ir a la entrega de medallas”, contó el 10 del Barcelona.

Scaloni poco a poco se fue ganando la confianza del rosarino, lo que significó puntos a favor para su continuidad, que finalmente se concretó. “El equipo tiene mucho que dar: lo demostró en todos los partidos. Encontramos la idea y el juego. De a poco fuimos creciendo”, dijo Leo, tras el certamen continental.

Messi se perdió las dos primeras fechas FIFA, pero volvió en la última. En marzo no podrá debutar en las eliminatorias ante Paraguay, pero volverá en la visita albiceleste a Bolivia.

En tanto, en Barcelona, completó un semestre impecable, a pesar de los altibajos futbolísticos, sobre todo en las ausencias del 10. De todas formas, el conjunto catalán se clasificó primero a los octavos de final de la Champions League (enfrentará a Nápoli) y terminó la liga española primero, ya que Real Madrid le cedió terreno al empatar sin goles ante el Athletic Bilbao. Vuelven a jugar el 4 de enero, la 19ª fecha visitando a Espanyol.

En septiembre, Messi recibió el premio The Best FIFA y en diciembre su sexto Balón de Oro, para convertirse en el jugador más galardonado con la histórica estatuilla. En plena ceremonia en París, Messi paralizó a todo el mundo, al referirse al momento en el que deje el fútbol. “Ojalá me queden más años para seguir disfrutando. Sé de la edad que tengo (32 años), que se viene el año de la retirada, si bien me quedan más años, pero el tiempo vuela y pasa todo muy rápido; quiero seguir disfrutando del fútbol, la familia, los rivales y el fútbol”, declaró Messi. Palabras que generaron preocupación y que el mismo club Barcelona salió a aclarar. “Le quedan muchos años más de fútbol”, manifestó el presidente Josep Maria Bartomeu.

Se viene un 2020 con grandes objetivos, la Champins League con el Barcelona y la Copa América con la selección nacional.

Leo pasará las Fiestas en Rosario

El astro Lionel Messi llegó ayer por la mañana a Rosario, su ciudad natal, donde como cada año celebrará la Navidad y el Año Nuevo junto a su familia para luego reincorporarse al trabajo en el plantel del Barcelona de España.

El capitán del seleccionado argentino aterrizó en el país en un avión privado marca Gulfstream G550 EC-KUM junto a su amigo y compañero de plantel, el uruguayo Luis Suárez, quien luego se trasladará a Montevideo.

En el aeropuerto, Messi abordó una camioneta Range Rover de color negro y se dirigió hacia su casa de Rosario, a la que había llegado días atrás su esposa Antonella Roccuzzo junto a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Messi cerró su año deportivo este sábado, con un tanto en la victoria de Barcelona sobre Alavés por 4-1, que le permitió quedar como máximo goleador de La Liga con trece anotaciones, una más que Karim Benzema, de Real Madrid. Además, Barcelona cerró el año como único líder, tras el 0-0 de ayer entre el Merengue y Athletic Bilbao.

