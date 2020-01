-- 2⃣0⃣2⃣3⃣❤️ on Twitter -GENTE ACA ESTA EL AUDIO DE LUCAS PERTOSSI HACIÉNDOSE CARGO Y DIJO DESTROCE UNA FAMILIA



Entre otros dichos, el rugbier se hizo “responsable” de lo ocurrido, pero aseguró que cada uno de los implicados tiene que hacerse cargo del rol que ocupó.

“Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea así que se haga cargo. ‘Yo soy’… pero no lo digo todavía porque no está públicamente. Pero cuando lo sea me va a importar mucho, pero voy a levantar la cabeza en alto. No voy a estar agachado la cabeza”, arranca el audio.

“Me duele lo que pasó, arruinar una familia. Me hago cargo, soy responsable porque estuve. Y son mis amigos. No los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. Lo que menos pienso es en eso. Ahora lo que pienso es ‘destruimos una familia’. Sería muy egoísta si pensara en mí”, agrega.

