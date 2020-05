El automovilismo, más que nunca en punto muerto

"Nosotros tenemos un parque bastante amplio con más de 800 pilotos que se distribuyen en varias disciplinas: rally, TC Neuquino, F-850, karting, safari, hasta tenemos federadas las picadas que se hacen en el autódromo de Centenario. Además hay que considerar que para el resto del año teníamos previsto recibir al Coronación del TC, el Mouras, Súper TC 2000, el Rally Argentino -pensábamos traerlo al centro de la provincia, a Zapala-, el TN, había speedway. Habrá que ver qué que se va a mantener de todo esto", sostuvo Chasco.

Para Lautaro de la Iglesia, piloto del TC Pista, "la situación es muy complicada. Sobre todo para la familias económicamente ligadas al automovilismo. Más que nada por eso, antes que por las ganas de correr nuestra, sería bueno que se vuelva a correr".

En cuanto a lo personal, agregó que "hoy es muy complejo pensar en volver a correr con los mismos costos que teníamos antes. Por eso también es un buen momento para hacer un ajuste de los gastos para afrontar todo esto".

También se mostró preocupado Martín Alessi, quien corre en la Clase 2 del TN: "Lo que pienso hoy es volver a establecer un equilibrio laboral y la parte deportiva pasaría a un segundo o tercer plano, porque muchas familias dependen de mí (se refiere a su empresa particular) y hay que pensar con el corazón". "El ochenta por ciento del presupuesto de los pilotos depende de los sponsors y hoy la producción, el comercio y las provincias están en rojo" admitió.

Martín Suriani, campeón Argentino de Rally en la Clase RC2A, que este año apuntaba al Maxi Rally Turbo con un Gol, contó: "Teníamos el auto casi listo pero ahora hay que ver, el tema va a depender de los sponsors y de los costos".

El-automovilismo-en-crisis-por-la-pandemia.jpg

Pascal: "Sin poder tener ingresos, es muy complicado"

El autódromo de Centenario, que este año tenía agendado, como el año anterior, a varias categorías (TC Mouras, las Pick Up, el Turismo Nacional, el Súper TC y el cierre con el Gran Premio Coronación) también vive la incertidumbre que genera la pandemia.

"Si no hay actividad, no tenemos ingresos. Estamos complicados", señaló Rodolfo Pascal, titular de la Asociación Automovilística Centenario Competición. "El gasto mensual que genera el autódromo son unos 300 mil pesos así que vamos a tener que pedirle una ayuda al gobierno provincial", señaló.

"Nosotros tenemos dos empleados trabajando, además del personal de seguridad que son otras tres personas. Así que hay que ver qué pasa" contó con preocupación.

Pascal agregó: "Tampoco vamos a poder cobrarle a los sponsors fijos que tenemos en el autódromo, porque las empresas que hacen su aporte también están afectados por este tema".

Consultado si tenía esperanzas de un regreso pronto de la actividad, dijo: "Hay que ver, porque la gente no toma conciencia de que esto es grave. Si seguimos así no descartaría que no tengamos actividad hasta el año que viene".

