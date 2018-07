"Este año en el #Bailando2018 vamos a implementar el VAR. Voy a ser el Pitana del Bailando jaja", escribió el conductor. Pero este viernes en Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito dio más detalles del tema y anunció que la encargada de supervisar el VAR será Lourdes Sánchez.

Embed Este año en el #Bailando2018 vamos a implementar el VAR. Voy a ser el Pitana del Bailando jaja. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 18 de julio de 2018

"Voy a ser una molestia para el jurado. Por ejemplo, si baila Jimena Barón yo voy a decir que estuvo fuera de tiempo en la coreografía. Va a ser antes de la devolución del jurado", expresó Lourdes.

Y agregó: "Vamos a ir viendo cómo hacemos. Voy a ser como un referí. Me gustaría también tener un silbato. Me encantaría estar siempre con el micrófono abierto. Pero eso todavía no está definido".

Embed

LEÉ MÁS

El sueño neuquino que busca conmover a Tinelli y meterse en el Bailando

Tinelli respondió sobre el Bailando y habló de su futuro político

Mirá el clip que imitó Marcelo Tinelli para el primer adelanto del Bailando