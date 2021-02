El bebé de los milagros: lo revivieron y pasó el COVID

Un recién nacido, que se ganó el apodo del " bebé milagroso", logró superar una serie de afecciones y ahora, se encuentra estable. El pequeño nació prematuramente, pesaba solo 765 gramos y en el momento en el que llegó al mundo, no tenía latidos pero los médicos lograron resucitarlo después de casi una hora. Eso no es todo: el nene se recuperó de la Escherichia coli, la sepsis y el coronavirus.

El chiquito Archie Edwards se adelantó 15 semanas a la fecha de parto y nació el 1º de diciembre pasado, en el Hospital General de Burnley, en el condado británico de Lancashire. Cuando los especialistas lo tomaron, se dieron cuenta que no tenía signos vitales y pudieron devolverle la vida luego de 40 minutos de compresiones torácicas. "Pensé que había perdido a mi hijo, fue aterrador. Lo llevaron rápidamente a una mesa en la misma habitación, ni siquiera estaba a dos metros de distancia, encendieron el calentador y se sintió una eternidad hasta que lo resucitaron. Cuando dijeron que tenía un latido del corazón, nunca me sentí tan agradecido en mi vida", comentó Robert Edwards, el padre de la criatura.

Por su delicada condición, el niño quedó internado en el centro de salud. No obstante, los complicaciones continuaron y en su quinta semana de vida, Archie contrajo Escherichia coli, una infección bacteriana que le provocó sepsis y la inflamación de varias partes de su diminuto cuerpo. A su vez, otras pruebas revelaron que el bebé también sufría COVID-19. En este sentido, se cree que es uno de los más jóvenes en contagiarse en Gran Bretaña. Sus padres, ambos de 21 años, relataron que solo se dedicaron a "esperar y rezar" para que saliera adelante. "Fue aterrador cuando nació pero luego, cuando encontraron que tenía coronavirus, solo quería que un agujero negro me tragara", expresó Sheree Murray, la mamá. Durante ese tiempo, el pequeño fue puesto en aislamiento y aunque sus padres dieron negativo en las pruebas del virus, no se les permitió verlo durante 10 días.