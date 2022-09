El cambio de look al que se animó la China Suárez en España

La China Suárez se encuentra en Madrid para la presentación de "Objetos", la película que protagoniza junto a Álvaro Morte. El film se estrenará el 30 de septiembre en España . En ese contexto es que la actriz decidió renovar su look y mostrarlo a todas luces .

En su cuenta de Instagram, la China compartió un par de imágenes en las que se puede ver su nuevo look. La artista se decidió por volver a lucirse con flequillo. Hablamos de un flequillo largo, por debajo de las cejas y el cual puede lucirlo sobre la frente o a los costados, con raya al medio.

"Ayer me agarró la locura a la una y pico y me corté el flequillo", afirmó la China que posteó para sus seguidores de TikTok el paso a paso de cómo se cortó el pelo ella sola. "Me corto el flequillo con ustedes", escribió la actriz en el video que publicó.