Mauro Icardi comparó a Wanda con la China Suárez y ella explotó

"Estoy muy mal de verdad, me separé. No es ninguna joda, me separé. No jodería con algo así. Realmente no tengo mucho más para contar", le contó Wanda a la "angelita" por mensaje.

"Solo decir que estoy separada, tengo hijos que ahora están con él y después conmigo. Lo que si quiero aclararte es que no es como dijiste vos la semana pasada", siguió Yanina en vivo en LAM.

Luego, la panelista redobló la apuesta y ya sin leer mensajes, reveló cuáles eran los planteos que le hacía Mauro Icardi a Wanda Nara, desde que habían salido los rumores de noviazgo de esta con L-Gante.

"Ella no la pudo remar, ya no pasa por un tema de perdón. Hay desconfianza, celos. Él está en una tesitura. Le empezó a hacer un paralelismo entre la China y Rusherking y ella con L-Gante. Él cree que ella está obsesionada con la China a ese nivel. Pero ya no te da la cabeza para tanto", reveló Yanina.