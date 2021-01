"Podría haber sido como una curiosa más de los tantos que había en ese instante, sacando una foto e irme como si nada, pero no me resultó indiferente lo que estaba pasando. Y muchas veces me cuestioné si lo que yo había hecho fue suficiente, porque las dudas me torturaban, no me dejaban dormir. Me acuerdo que le agarré la mano a Fer, que no respiraba, le tomé el pulso y no podía distinguir si lo sentía a él o si era el mío, estaba nerviosa", recordó sobre aquel momento en diálogo con Clarín y siguió: “Cuando yo crucé la Avenida 3 y vi que Fernando estaba tirado, había uno de los amigos que intentaba asistirlo pero a los gritos pedía por alguien que supiera de primeros auxilios. Yo estaba decidida pero la desesperación del amigo me animó".

El-cambio-de-vida-de-Virginia-Pérez,-la-joven-que-le-RCP-a-Fernando-4.jpg

A partir de allí, y según ella misma relató, su vida cambió por completo, al punto de volcarse a otra carrera universitaria -ya que ella estaba a punto de iniciar abogacía- y de volver a hacer otro curso de RCP.

“Desde hace un año que mi vida cambió en todo sentido. Desde mi estado de ánimo, pasando por situaciones estrés, ataques de pánico, hasta miedo de salir a la calle. En carne viva notaba mis cambios físicos y psicológicos, pero también me sentía trastornada y obsesiva. No me reconocía, estaba alerta y muy paranoica a que no le pasara nada a nadie en la calle", manifestó y añadió: "Me cuestioné si lo que yo había hecho fue suficiente".

En este sentido, reveló que la culpa y las críticas que recibió –por supuestamente haber reanimado de forma incorrecta a la víctima y hasta por querer sacar un provecho de la situación- la llevó a hacer una nueva capacitación en primeros auxilios y allí obtuvo la respuesta que tanto estaba necesitando: "Como me habían criticado tanto por la manera en la que socorrí a Fernando, hice un nuevo curso de reanimación cardiopulmonar y sumé otro más de socorrista. Le conté a los especialistas lo que había vivido y cómo había actuado con Fernando y me dijeron que había estado perfecto, lo que me devolvió el alma al cuerpo".

Novia-de-Fernando-Báez-Sosa.jpg

Previo a esto, y tres días de haber iniciado con la carrera de abogacía, la joven decidió replantearse su futuro, a partir de las diferentes entrevistas que brindó por el caso de Fernando. “Cuando me invitaron a algunos programas, mientras esperaba salir al aire estaba asombrada por la excitante vida detrás de cámaras. No podía creer todo lo que pasaba allí, era otro mundo, Y para mis adentros fui pensando en querer hacer algo relacionado a esa actividad, por eso empecé a estudiar pero también me contacté con gente del medio”.

Fue así que se anotó en la UADE para estudiar producción audiovisual. "Como yo a futuro quisiera vivir en el extranjero, intuí que la abogacía me retendría más de lo que yo quisiera".

Como si fuera poco, todos los contactos que había hecho a raíz de las múltiples entrevistas por el caso de Fernando –las cuales aceptó para demostrar la importante que es conocer primeros auxilios-, le rindieron frutos y desde hace unos meses empezó a actuar de extra, tener bolos calificados y hasta pequeños roles en "Sesiones" y la segunda temporada de "Pequeña Victoria", dos de las muy pocas series que se están produciendo en tiempos de coronavirus. "Es agotador el trabajo, doce horas por día, pero estoy agradecidísima de poder estar dando estos primeros pasos. Estoy descubriendo que me gusta actuar, me encanta el ambiente y tuve un par de encuentros con la China Suárez (protagonista de 'Sesiones'), una chica encantadora, súper contenedora".

El-cambio-de-vida-de-Virginia-Pérez,-la-joven-que-le-RCP-a-Fernando-3.jpg

Pese a que su presente es más que positivo, Virginia es consciente de que todo se despende de aquella terrible noche de enero del 2020. “Toda esta revelación es a partir de lo de Fernando y lo raro es que me empecé a sentirme pésimo y me preguntaba cómo yo estaba viviendo un momento de bienestar a partir de todo esto. Me enojaba conmigo, lloraba, me insultaba porque había encontrado algo positivo en medio del drama, con lo cual me sentía culpable, mala persona y me parecía imperdonable. Se lo hice saber a mi psicóloga y ella me dijo que lo mío era un claro ejemplo de resiliencia", confesó.

Por último, hizo una reflexión sobre lo ocurrido sobre cómo le tocó crecer en sólo un abrir y cerrar de ojos: "Todo esto me terminó de formar como persona, maduré de golpe y me trajo un montón de efectos colaterales que estoy intentando superar… Muchas veces me pregunto qué hubiera sido de mí si yo esa noche no iba a Le Brique o si no hubiera salido del boliche. ¿Cómo sería mi relación con el caso Fernando? No tengo respuestas, lo que sí sé es que a Fernando lo tendré en mis retinas para toda la vida y lo llevaré siempre en mi corazón", reflexionó.

Quiere Justicia

A pocas horas del primer aniversario de la muerte de Fernando, la joven volvió a reclamar Justicia por él. "No puedo creer que se esté por cumplir un año, cuando me remonto a aquella noche espantosa me parece que fue hace pocos días. Todo lo tengo fresco, desde la pelea adentro del boliche, donde yo estaba, hasta la continuación en vereda", repasó.

De esta forma, aclaró que el hecho de que los culpables hayan sido encarcelados rápidamente fue productor de la presión social y mediática. "La presión social fue tremenda y creo que eso y la insistencia de los medios llevaron a que se encarcelaran rápidamente a esos tipos. Para mí los diez son culpables o cómplices, porque allí estaban todos pegando o arengando. Sólo pido que tengan el castigo que se merecen, porque jamás expresaron arrepentimiento; es más, intentaron ensuciar a otra persona (Pablo Ventura) sin importarles nada".

El-cambio-de-vida-de-Virginia-Pérez,-la-joven-que-le-RCP-a-Fernando.jpg

Por otro lado, dijo que jamás pudo abrazar a Graciela y a Silvino, los padres de Fernando, pero al menos sí pudo hacerlo con Julieta Rossi, la novia del joven, quien el 21 de enero le mandó un tuit a una Virginia, quien por esos momentos era blanco de críticas. "Yo sé lo que hiciste, algún día te lo voy a agradecer", fue la frase elegida.

Y el encuentro se dio casi un mes después -el 18 de febrero- en el Congreso, cuando se cumplió el primer mes del asesinato. "Estaba nerviosísima, no sabía qué decirle, hasta me había escrito un guión para no meter la pata... Finalmente nos abrazamos y no hizo falta más".