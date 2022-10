El Carpintero de Bienvenidos a bordo presentó a su novia y contó una inesperada noticia

Carpintero.jpg El Carpintero y sus postales para contar que será papá

Matheu reveló mediante una foto de una ecografía y un tierno mensaje que va a ser papá por primera vez, además de que presentó a su novia Natalia, quien será la madre de su hijo o hija.

"Llegó la hora de compartirlo con ustedes. ESTA GRAN NOTICIA. Y esperé hasta este día para poder honrar a la mujer que amo y es madre del PECECITO o PECECITA que lleva en esa panza hermosa que tiene y que tanto amo", arrancó el mensaje.

El texto continuó de una manera muy romántica: “VOY A SER PAPÁ y soy el HOMBRE más feliz del mundo. Todo llega en el momento justo y esto termina de completarme. Solo me queda agradecer, disfrutar y vivir cada momento que viene, que va a ser único. A vos mi gor, mi amor, la mamá de mi hijo/a quiero decirte que me cambiaste la vida, me hiciste ver todo de otra manera desde el momento que TE ENCONTRÉ”.

Aprovechando para dejarle un especial saludo por el día de la madre, finalizó: “Sos una mujer que vale oro, sos una mujer hermosa y auténtica que quiero tener toda la vida a mi lado, siempre estás para mí, en las buenas y en las malas. GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. Sos la persona que elegí para formar una familia que hoy se agranda y se hace realidad, vamos a ir por más. Me hacés muy feliz, me hacen muy feliz y cada día te vuelvo a elegir...".