El doble de Darío Barassi sorprendió a Laurita Fernández

La puerta de los “Parecidos” en Bienvenidos a bordo no deja de sorprender. En la reciente edición del programa, Laurita Fernández quedó muda cuando cruzó la puerta el doble de su colega Darío Barassi. Lo mismo ocurrió con el jurado que no podía creer lo que estaban viendo.

“En mi laburo, ya venían y me decían el apodo: Barassi, Barassi y ya quedó Barassi”, compartió el participante. Cuando apareció la foto del conductor de 100 argentinos dicen en pantalla para comparar el parecido, Laurita no pudo evitar exclamar: “¡No! ¡No, no! ¡No lo puedo creer!”.