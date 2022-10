Lejos de Cabré, ¿otro productor es el nuevo amor de Laurita Fernández?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Peluca (@soyclaudiobrusca)

Claro que no hay dudas de que el video lo protagoniza la ex del también productor Federico Hoppe, abrazada a Claudio en la pista de la discoteca y a los besos. Ángel reconoció que este dato lo manejaba hace un tiempo, por eso contó: “Ya no le importa cuidarse, ni esconderse. Está relajada ahora, se entregó”.

De Brito aseguró que por el momento ella lo niega rotundamente y que no hizo ninguna declaración sobre el video en cuestión. Por su parte, Estefi Berardi intervino con una información picante de Peluca, dado que detalló: “Él se estaba viendo con otra chica, una amiga mía, y me juró que no estaba con Laurita. A mi amiga no creo que le importe mucho, es una bomba y seguro que tiene otro”.

Consultada por los rumores que la vinculan a su compañero de trabajo, Fernández sostuvo: “Nada que aclarar de nada. No tengo nada que decirle a nadie. Soy una mujer grande con mis impuestos al día. Me encanta disfrutar y estoy liviana por la vida. Hace mucho tiempo que buscaba eso”.

Pese a que no dio muchos detalle,s contó que la relación con Brusca es “excelente” porque es “un capo total” y al mismo tiempo, con una sonrisa en el rostro, confió en que el productor es “fachero”.