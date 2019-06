A veces son dos días de descanso en casa, pero siempre estamos de un lado a otro. Está duro para todos los artistas. No todos nos animamos a salir a tocar, nosotros somos un cuatro por ciento que alimentamos al país. No es que solamente cantamos, sino que tenemos empleados. En mi caso, tengo 30 personas a cargo. Y hay que salir a tocar. Gracias a Dios nos siguen llamando los productores y la gente en los festivales siempre nos espera.

- ¿Hay algún lugar de la Argentina que te falte visitar?

Conozco muchos lugares donde le he llevado alegría a la gente cantando. Hay lugares, pueblos, por los que solo pasé o dormí. Es muy grande la Argentina, y eso que llevo muchos kilómetros recorridos. Hay pueblos de los que ni sabemos los nombres y son hermosos. Pero los cantores tenemos eso de llegar en viajes de travesía a esos lugares como Kanka, en Ushuaia (quiere decir “asado” en lengua mapuche, según contó el Chaqueño), donde la gente nos quería conocer y nos recibió con los brazos abiertos. Tocamos en un salón para doscientas personas y nos juntamos a guitarrear con la gente.

- Ya estás trabajando en un nuevo disco. ¿Cuál sería la novedad, si es que la hay?

Seleccioné treinta temas, pero quedarán doce. Quiero grabar algo de Perú, algunas marineras, que es de donde viene la zamba. Grabar algún vals, una zamba dedicada al río Pilcomayo…. Hay una chacarera de Horacio Banegas. Lo que me gusta, en definitiva. Ahora estoy ensayando bastante en los tiempos libres de los viajes, para llegar a grabar bien.

- Ahora, a la distancia, ¿cómo te resultó hacer 33, con el cual estás cerrando la gira de presentación?

Fue costoso, de mucho gasto. Muchos creen que te llenás los bolsillos con los discos, y para nada. Es mucho tiempo, mucho gasto en arreglos y cesionistas. Para venderlo es caro para la época, pese a que se vendió bastante, pero he aprendido que no tengo que grabar tanto.

- ¿Te gusta mucho estar en el estudio o es un sacrificio?

Tengo mi estudio en casa y agarramos la guitarra y nos ponemos a cantar siempre. Es lo mejor que te puede pasar como músico y cantor. Dios nos ha regalado eso y lo disfrutamos en familia. Es como las cosas lindas que se disfrutan. Después también me gusta mucho hacer radio desde casa. Los domingos salimos por Cadena 3 con mi programa (El Chaqueño por Nacional), donde tenemos mucha música, asado y vino.

- ¿Qué cosas te molestan de la popularidad?

Nosotros hemos elegido la música. Muchos músicos se han conformado con seguir en el lugar en el que estaban. Yo preferí ir a Buenos Aires y a todo el país para hacerme conocer. Eso obliga a viajar mucho, y aunque ahora pueda sentir cierto cansancio, no le aflojo. Lo malo es cuando se meten con el juego tuyo, porque yo soy feliz cantando. Eso es lo que uno quiere hacer, lo que a uno le gusta. Cuando sos conocido y por ahí te mandas alguna, ahí vienen algunos a ver si has dicho esto o lo otro. Eso es lo que te jode.

- Ya pasó casi un mes de la denuncia por maltrato que te hizo un joven. ¿Te sigue incomodando ese tema?

No hice nada, solo di un espacio. Es malo cuando la gente te juzga sin saber. No estaba dentro del programa (que suba gente a cantar) y tampoco sabía quién era el muchacho. Había muchos anotados para subir al escenario y eso hizo que interrumpiera mi destreza y la de otros músicos que compartían el escenario. Pocos son los que han entendido mi parte. A mí me ha costado muchos años ganarme un lugar. El público es el único juez que manda y está todo bien. En mi itinerario no estaba previsto eso y es una pena que haya pasado eso. Hay cosas que me pasan, pero no es porque yo las provoque o las busque.

- ¿Te molesta un poco que se te tilde de “tipo difícil” o haya mucho prejuicio sobre tu persona?

Creo que soy correcto en lo mío y soy exigente con el trabajo. Todos somos humanos y tenemos errores y aciertos. Yo hice lo mío dando todo y también cedí mucho, pero hay cosas que conmigo, si no van, no van. Quizás eso les moleste a algunos, pero nunca voy a provocar ni a hacer nada. El hecho de estar en el lugar donde uno está cuesta mucho, y también cuesta mantenerse. A mí me ha pasado de todo por el hecho de ser conocido. Yo soy lo que soy y trato de dar lo mejor a donde voy. El otro día en Salta participé con varios gauchos en un desfile en homenaje a Martín Güemes y la gente nos recibió contenta. Creo que soy honesto en muchas cosas.

- Estamos en un año electoral, ¿recibiste algún ofrecimiento?

Todos sabemos cómo la hemos pasado en todo este tiempo. Solo nos queda ir para adelante. Como argentino, quiero lo mejor para la Argentina y que ilumine al que tenga que estar. Creo que parte del asunto es querer mucho al prójimo y trabajar mucho para todo y exigirse uno mismo. Hasta el día de hoy me han ofrecido de todo, desde concejal hasta diputado nacional, pero lo mío es cantar y quiero seguir cantando. Para mí la política es muy seria, y por ser famoso uno no puede ocupar un lugar sin estar preparado. Yo a través de mi fundación he ayudado en lo social consiguiendo ambulancias u oxígeno para gente que está enferma. Hay que gobernar bien y no aprovecharse de ese lugar.

- Los Nocheros atraviesan un momento delicado por la denuncia de abuso contra el hijo de Mario Teruel. ¿Te has comunicado con ellos?

Sí. Es lamentable para las dos familias y ahora hay que esperar qué dice la Justicia. Han tenido buena respuesta de su público, pero son dos cosas aparte. No estoy justificando nada de lo qué pasó, pero tampoco puedo juzgar a alguien hasta que conozcamos un veredicto.

- En diciembre vas a cumplir 60 años, ¿cuánto le queda al Chaqueño en escena?

Todavía me queda bastante hilo en el carretel. Y mirá que lo he gastado al hilo... Creo que con 15 años más estaría bien. No le debo nada a nadie, me pude insertar en el cancionero popular, con una música muy propia de los mayores nuestros, y no he pasado desapercibido en esta vida. El folclore es un género muy grande que ha sido siempre invadido, pero por suerte no está de moda. Todavía tenemos varios guardianes defendiendo lo nuestro.

