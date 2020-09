El Chavo del 8 tiene un clon argentino que se enojó por los memes

“Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", aclaró. No obstante, advirtió: Hay muchos pelotu... bardeando a los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más, es para reírse un poco”.

“Esto para los giles que se zarpan porque alguna vez tuvieron algún problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombres. Para los demás , todo bien. Un poco de humor para este momento de mie...”, añadió.

“Me lo tomé bien, solamente salto cuando me provocan. Me gusta el humor, pero no me gusta que me ridiculicen. En ese sentido tengo pocas pulgas, y salto. Al que me jode lo voy a buscar mano a mano, yo soy de la vieja escuela”, sentenció en un video el hombre que fue bautizado como El Chavo metalero.

