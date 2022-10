El chisme más fuerte de la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Sin embargo, los intentos por recomponer la pareja no fueron suficientes y la ruptura fue inevitable, desde entonces, todo el mundo intenta descubrir qué fue lo que despertó la crisis en la familia Nara, luego de que se desarrollaran cientos de teorías que involucraban a Mauro Icardi , la China Suárez , Wanda Nara e incluso un misterioso polista. Engaños de un lado, engaños del otro, cuando parecía que todos nos quedaríamos con la duda de qué fue lo que ocurrió, apareció Yanina Latorre.

Es que la Angelita suele tener información muy fidedigna cuando se trata de estos casos, y cuando cuenta algo de alguien no suele equivocarse. Por eso, cuando en LAM la panelista contó la verdad sobre la separación de Zaira Nara , todos prestaron atención.

"La relación con el polista existió. Duraron tres meses. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su ex mujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", explicó Yanina Latorre.

Embed

Según contó la panelista, la conductora y su esposo habrían intentado recomponer la relación, que ya venía en crisis desde antes por la ayuda de Jakob a Mauro Icardi para estar con la China Suárez.

"El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponerse. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo. Empezaron a estar juntos. Y él, es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", explicó Yanina Latorre.