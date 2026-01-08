Galletitas de naranja sin harina ni azúcar en solo 30 minutos: ¡fáciles y sabrosas!
¿Te quedaste sin nada en la despensa para acompañar los mates? No hay problema: tomá nota de esta receta fácil para preparar galletitas de naranja sin harina ni azúcar en sólo 30 minutos.
Las galletitas, desde luego, ofrecen una amplia gama de sabores. Desde las rellenas, dulces o saladas, pasando por las obleas, las cookies, las crackers, sin sal, las marineras hasta llegar a la mismísima galleta de la suerte. En este artículo, te ofrecemos una receta fácil para preparar galletitas de naranja sin harina ni azúcar en sólo 30 minutos.
El sitio especializado arqccpasteleria consigna que la historia de la galletita está muy ligada a la de los cereales. Hace 10 mil años, nuestros antepasados nómadas descubrieron que una pasta de cereales sometida al calor adquiría una consistencia similar al pan sin levadura, que permitía transportarla con facilidad. Se han encontrado galletas de más de seis mil años cuidadosamente envueltas en yacimientos en Suiza. Esto hace que la galleta sea considerada uno de los primeros alimentos cocinados.
Receta de galletitas de naranja sin harina ni azúcar en solo 30 minutos
Para preparar unas exquisitas galletitas de naranja sin harina ni azúcar en tan sólo 30 minutos, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 1 huevo.
- Jugo de media naranja.
- Endulzante a gusto (equivalente a 120 gramos de azúcar).
- 1 pote de yogur natural (aprox. 140 gramos).
- 3 cucharadas de coco rallado.
- 10 cucharadas de avena instantánea.
- 2 cucharadas de maicena.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
Paso a paso de las galletitas de naranja
Luego, para elaborar estas sabrosísimas galletitas de naranja sin harina ni azúcar, tendremos que apuntar esta guía paso a paso:
- En un bol grande, empezar batiendo el huevo con un batidor de mano o un tenedor. Incorporar el jugo de media naranja y el yogur natural. La naranja aportará sabor y una frescura que hará que las galletitas sean aún más agradables al paladar.
- Mezclar bien todos los ingredientes líquidos hasta que estén completamente integrados.
- Añadir el endulzante a la mezcla: este puede ser stevia, eritritol o el que se escoja. Es importante ajustar la cantidad de acuerdo al gusto personal y al tipo de endulzante que se emplee, ya que algunos son más potentes que otros.
- Mezclar nuevamente hasta que el endulzante esté completamente disuelto en la preparación.
- Agregar los ingredientes secos: tamizar la maicena y el polvo de hornear directamente sobre la mezcla. Este paso ayudará a evitar grumos y asegurará que la mezcla sea homogénea. Luego, sumar las tres cucharadas de coco rallado y las diez cucharadas de avena instantánea.
- Mezclar todos los ingredientes utilizando una espátula o una cuchara de madera. Se debe obtener una masa que sea lo suficientemente espesa para que mantenga la forma, pero lo suficientemente suave para poder acomodarla en la bandeja de horno. Si la mezcla parece demasiado líquida, se puede añadir un poco más de avena o coco rallado para conseguir la consistencia deseada.
- Formar las galletitas: en una bandeja para hornear previamente engrasada o cubierta con papel para hornear, utilizar una cuchara para tomar porciones de masa y darle forma circular. Es recomendable dejar un espacio entre cada galletita, ya que durante la cocción tienden a expandirse ligeramente. Con la ayuda de una cuchara o tus manos, se pueden moldear según el tamaño que se prefiera.
- Una vez que todas las galletitas estén colocadas en la bandeja, llevarla al horno precalentado a 180°. Hornearlas durante aproximadamente 15-20 minutos, o hasta que estén doradas en los bordes y firmes al tacto. Es importante vigilar el proceso, ya que el tiempo de cocción puede variar según el horno.
- Una vez alcanzado el punto de cocción ideal, retirar las galletitas del horno y dejarlas enfriar en la bandeja durante unos minutos. Esto ayudará a que mantengan su forma al ser trasladadas.
