La mejor torta invertida de manzana, sin harina ni azúcar: cómo hacer esta receta fácil y con pocos ingredientes

La mejor torta invertida de manzana, sin harina ni horno: cómo hacer esta receta fácil y con pocos ingredientes

En el sitio especializado Paulina Cocina se consigna que la idea de invertir las tortas nació en Francia con la famosa “tarta Tatin” . En esta nota, te ofrecemos una receta sencilla para preparar una sabrosísima torta invertida de manzana sin harina ni horno.

Para elaborar una torta invertida de manzana -sin harina ni horno- mediante una receta fácil , deberemos conseguir los siguientes ingredientes :

La avena, uno de los ingredientes clave de esta torta invertida de manzana.

La cuenta Puli Cocina compartió esta versión saludable de la clásica torta invertida de manzana , que reemplaza la harina por la avena y el azúcar por el edulcorante o la miel . En TikTok, su creadora comentó: “No les puedo explicar lo rica que quedó, prueben y me cuentan”.

Para proceder a preparar esta torta invertida de manzana, deberemos cumplimentar la siguiente guía paso a paso:

Como primer paso, licuar los huevos, la leche, la avena, el endulzante, la vainilla y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea.

Acto seguido, reservar una de las manzanas y cortarla en rodajas finitas.

y cortarla en rodajas finitas. Engrasar una sartén antiadherente y ordenar las rodajas de manzana en la base.

en la base. Verter encima la mezcla licuada, asegurándose de cubrir toda la fruta.

Cubrir la sartén y cocinar a fuego mínimo por 20 a 25 minutos.

Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista para desmoldar.

Esperar unos minutos antes de darla vuelta para que mantenga la forma.

En el portal Paulina Cocina, se subraya que lo mejor de la tarta de manzana invertida es que es tan versátil que se la puede servir como postre formal o como acompañamiento de un mate, café o té. Es una receta clásica que, con un poco de amor, puede adaptarse a cualquier ocasión.

