El clima en Neuquén

icon
10° Temp
66% Hum
El Comedor
La Mañana Recetas de Cocina

Receta original: cómo preparar un hummus casero delicioso

Una receta infalible. Hummus de garbanzo, cremoso y muy rico. Paso a paso y variantes.

Hummus casero: una receta que nunca falla

El hummus, es un dip cremoso y versátil, perfecto para acompañar pan pita, crudités o tostadas.

Con una base de garbanzos y tahini, su sabor suave a limón y ajo se puede adaptar a tu gusto añadiendo especias o texturas.

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 400 g de garbanzos cocidos (equivalente a 2 tazas)
  • 60 g de tahini (3–4 cucharadas)
  • 2 dientes de ajo (ajusta al gusto)
  • 60 ml de jugo de limón fresco (aprox. 1/4 de taza)
  • 2–3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • 1/2 cucharadita de comino molido
  • Sal al gusto
  • Agua fría o líquido de cocción de garbanzos, para ajustar textura
  • Pimentón dulce o picante para espolvorear (opcional)
  • Perejil picado para decorar (opcional)

Deliciosa y fácil de realizar. Esta receta de hummus de garbanzos llegó para quedarse.

¿Cómo hacer tahini casero?

El tahini es un ingrediente clave en el hummus, y hacerlo en casa es muy sencillo. Solo necesitás:

  • 1 taza de semillas de sésamo.

  • 2-3 cucharadas de aceite neutro (como aceite de girasol o de oliva suave).

  • Una pizca de sal (opcional).

  • Tostá las semillas: En una sartén a fuego medio, colocá las semillas de sésamo y remové constantemente hasta que estén ligeramente doradas y desprendan aroma. Tené cuidado de no quemarlas.

  • Procesá: Dejalas enfriar y luego machacalas con un mortero o procesalas en una licuadora o procesadora potente. Agregá el aceite de a poco hasta lograr una pasta suave y cremosa. Si es necesario, ajustá la textura con más aceite.

  • Guardalo: Conservá el tahini en un frasco hermético en la heladera. Dura varias semanas.
Preparación (Pasos)

  • En un procesador de alimentos, mezcla el tahini y el jugo de limón durante 1–2 minutos hasta obtener una crema suave.
  • Añade el ajo y el comino, y procesa un poco más para incorporar.
  • Incorpora los garbanzos y la sal. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Ve añadiendo agua fría o el líquido de cocción poco a poco, mientras sigues procesando, hasta conseguir una textura cremosa.
  • Agrega el aceite de oliva en un flujo constante y procesa hasta que quede suave y brillante.
  • Prueba y ajusta el limón, la sal o el ajo si es necesario. Si te gusta más cremoso, añade un poco más de líquido.
  • Transfiere a un bol, rocía con un hilo de aceite de oliva y espolvorea pimentón. Decora con perejil si lo deseas.

Consejos y variaciones

  • Textura: para un hummus más suave, añade más líquido o cocina ligeramente los garbanzos con una pizca de bicarbonato antes de triturarlos.

  • Variaciones:
    • Hummus de remolacha: añade remolacha asada y un toque de ajo extra.
    • Hummus de aguacate: mezcla con medio aguacate para una versión más cremosa.
    • Hummus con hierbas: añade cilantro o perejil picado y un chorrito de limón adicional.

  • Para servir: acompaña con pan pita tostado, bastones de verduras (zanahoria, pepino, apio) o como base para bowls.
Cremosidad y sabor. El hummus de garbanzo es ideal para picadas.

Tips de almacenamiento

  • Enrasa en un recipiente hermético en el refrigerador por 3–5 días.
  • Si lo guardas, puede que necesite un poco más de jugo de limón o agua para reacondicionarlo antes de servir.

Maridaje sugerido

  • Bebidas: agua con gas con un toque de limón, vino blanco ligero o una cerveza artesanal suave.
  • Acompañamientos: pan pita tostado, zanahoria, pepino, apio, aceitunas, o ensaladas frescas.



Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel