Receta original: cómo preparar un hummus casero delicioso
Una receta infalible. Hummus de garbanzo, cremoso y muy rico. Paso a paso y variantes.
El hummus, es un dip cremoso y versátil, perfecto para acompañar pan pita, crudités o tostadas.
Con una base de garbanzos y tahini, su sabor suave a limón y ajo se puede adaptar a tu gusto añadiendo especias o texturas.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 400 g de garbanzos cocidos (equivalente a 2 tazas)
- 60 g de tahini (3–4 cucharadas)
- 2 dientes de ajo (ajusta al gusto)
- 60 ml de jugo de limón fresco (aprox. 1/4 de taza)
- 2–3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 1/2 cucharadita de comino molido
- Sal al gusto
- Agua fría o líquido de cocción de garbanzos, para ajustar textura
- Pimentón dulce o picante para espolvorear (opcional)
- Perejil picado para decorar (opcional)
¿Cómo hacer tahini casero?
El tahini es un ingrediente clave en el hummus, y hacerlo en casa es muy sencillo. Solo necesitás:
- 1 taza de semillas de sésamo.
- 2-3 cucharadas de aceite neutro (como aceite de girasol o de oliva suave).
- Una pizca de sal (opcional).
- Tostá las semillas: En una sartén a fuego medio, colocá las semillas de sésamo y remové constantemente hasta que estén ligeramente doradas y desprendan aroma. Tené cuidado de no quemarlas.
- Procesá: Dejalas enfriar y luego machacalas con un mortero o procesalas en una licuadora o procesadora potente. Agregá el aceite de a poco hasta lograr una pasta suave y cremosa. Si es necesario, ajustá la textura con más aceite.
- Guardalo: Conservá el tahini en un frasco hermético en la heladera. Dura varias semanas.
Preparación (Pasos)
- En un procesador de alimentos, mezcla el tahini y el jugo de limón durante 1–2 minutos hasta obtener una crema suave.
- Añade el ajo y el comino, y procesa un poco más para incorporar.
- Incorpora los garbanzos y la sal. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.
- Ve añadiendo agua fría o el líquido de cocción poco a poco, mientras sigues procesando, hasta conseguir una textura cremosa.
- Agrega el aceite de oliva en un flujo constante y procesa hasta que quede suave y brillante.
- Prueba y ajusta el limón, la sal o el ajo si es necesario. Si te gusta más cremoso, añade un poco más de líquido.
- Transfiere a un bol, rocía con un hilo de aceite de oliva y espolvorea pimentón. Decora con perejil si lo deseas.
Consejos y variaciones
- Textura: para un hummus más suave, añade más líquido o cocina ligeramente los garbanzos con una pizca de bicarbonato antes de triturarlos.
- Variaciones:
- Hummus de remolacha: añade remolacha asada y un toque de ajo extra.
- Hummus de aguacate: mezcla con medio aguacate para una versión más cremosa.
- Hummus con hierbas: añade cilantro o perejil picado y un chorrito de limón adicional.
- Para servir: acompaña con pan pita tostado, bastones de verduras (zanahoria, pepino, apio) o como base para bowls.
Tips de almacenamiento
- Enrasa en un recipiente hermético en el refrigerador por 3–5 días.
- Si lo guardas, puede que necesite un poco más de jugo de limón o agua para reacondicionarlo antes de servir.
Maridaje sugerido
- Bebidas: agua con gas con un toque de limón, vino blanco ligero o una cerveza artesanal suave.
- Acompañamientos: pan pita tostado, zanahoria, pepino, apio, aceitunas, o ensaladas frescas.
