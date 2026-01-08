Torta invertida de manzana, sin harina ni azúcar: la receta más sencilla y con pocos ingredientes
Te ofrecemos una receta sencilla para preparar una sabrosísima torta invertida de manzana sin harina ni horno.
En el sitio especializado Paulina Cocina se consigna que la idea de invertir las tortas nació en Francia con la famosa “tarta Tatin”. En esta nota, te ofrecemos una receta sencilla para preparar una sabrosísima torta invertida de manzana sin harina ni horno.
Receta de la mejor torta invertida de manzana
Para elaborar una torta invertida de manzana -sin harina ni horno- mediante una receta fácil, deberemos conseguir los siguientes ingredientes:
- 2 manzanas (roja y verde, o las que tengamos en casa).
- 2 huevos.
- ½ taza de leche (puede ser animal o vegetal).
- 1 cucharada de stevia, edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 2 tazas de avena.
La cuenta Puli Cocina compartió esta versión saludable de la clásica torta invertida de manzana, que reemplaza la harina por la avena y el azúcar por el edulcorante o la miel. En TikTok, su creadora comentó: “No les puedo explicar lo rica que quedó, prueben y me cuentan”.
Para proceder a preparar esta torta invertida de manzana, deberemos cumplimentar la siguiente guía paso a paso:
- Como primer paso, licuar los huevos, la leche, la avena, el endulzante, la vainilla y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea.
- Acto seguido, reservar una de las manzanas y cortarla en rodajas finitas.
- Engrasar una sartén antiadherente y ordenar las rodajas de manzana en la base.
- Verter encima la mezcla licuada, asegurándose de cubrir toda la fruta.
- Cubrir la sartén y cocinar a fuego mínimo por 20 a 25 minutos.
- Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista para desmoldar.
- Esperar unos minutos antes de darla vuelta para que mantenga la forma.
En el portal Paulina Cocina, se subraya que lo mejor de la tarta de manzana invertida es que es tan versátil que se la puede servir como postre formal o como acompañamiento de un mate, café o té. Es una receta clásica que, con un poco de amor, puede adaptarse a cualquier ocasión.
Asimismo, se destacan siete características sobre el modo de preparar una exquisita torta invertida de manzana:
- Caramelo dorado y brillante: la base de la torta comienza con un caramelo que se cocina directamente en el molde o sartén.
- Manzanas tiernas: en rodajas o gajos, las manzanas se colocan cuidadosamente sobre el caramelo.
- Masa esponjosa: la mezcla que se vierte encima suele ser una masa de bizcochuelo (bizcocho) clásica.
- Versatilidad en ingredientes: para hacer la torta invertida de manzana se puede usar cualquier variedad de manzana, aunque las verdes aportan un toque ácido que equilibra el dulzor.
- Fácil de hacer: la receta de torta invertida de manzanas no tiene complicaciones, es ideal para principiantes.
- Textura húmeda: el caramelo impregna la masa durante la cocción, logrando esa humedad irresistible.
- Impacto visual: al desmoldar la torta invertida de manzanas, el caramelo y las manzanas crean un efecto impactante, que no falla nunca.
