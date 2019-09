Delfina conmovió a los usuarios de redes sociales en los últimos días, después que se viralizara una imagen de ella con un cartel que decía "vencí al cáncer". La foto fue tomada en la puerta del Hospital del Niño Jesús, donde se trató para sortear la enfermedad.

"Lo hicimos pensando en que Carlitos podría enviarle un mensaje. Nos contactamos con personas vinculadas a Boca Juniors sin alcanzar nuestro objetivo", le había contado Mayra -mamá de Delfina- a la agencia de noticias Télam, acerca de las gestiones realizadas para llegar al delantero de Boca, tras el alta recibida el pasado 19 de julio.

Mayra le entregó su celular a Delfina y le pidió que lo desbloqueara. Al ver la captura de video en WhatsApp, la nena volvió la mirada a su mamá, quien entre risas le preguntó: "¿Quién es?". "Carlitos", respondió la nena. Tras ver las imágenes, la nena se llevó el celular a la cara y, con una sonrisa, comenzó a llorar. En otro video de cinco segundos Delfina sólo pudo contestar: "Muchas gracias, Carlitos".

"Ella está convencida de que está completamente curada y nos contagia su optimismo, pero nosotros sabemos que esto no ha terminado, y por eso estamos atentos a su evolución", agregó Mayra, a sabiendas de que durante los próximos años Delfina deberá someterse a estudios para saber que el linfoma no Hodgkin de Burkitt que la aquejó en los últimos años no vuelve a activarse.

"El proceso es largo, pero cuando le descubrieron la enfermedad los médicos no eran optimistas, aunque la fortaleza de mi hija nos permite mirar el futuro de otra manera. Ella siempre fue positiva y poco a poco nos fue contagiando su estado. Las personas que sufren cáncer se fortalecen anímicamente cuando lo superan", concluyó la madre de la nena.

