El cruce entre Alfano y Dalma sumó un nuevo capítulo picante

Dalma, la hija mayor del Diez, visitó el miércoles el piso de Los Ángeles de la Mañana que se emite por El Trece y salió al cruce para defender a su madre, dado que la época de la que hablaba la ex de Matías Alé habría sido la tercera en discordia entre el ex futbolista y Claudia Villafañe. Pero la historia no quedó en lo sucedido en el estudio de TV.