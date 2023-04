El dato que nadie tenía sobre Germán Martitegui y sus hijos: "Se alimentan con..."

Igualmente, lejos de enojarse, el chef se toma la situación con humor. “Vuelven de los cumpleaños con la panza redonda… ¡Pero bueno, que lo disfruten!”, aseguró.

Ya previamente había hablado de que su gran enemigos con las gaseosas, por lo que reveló el divertido momento que protagonizó su hijo la primera vez que bebió un vaso de bebida cola. “Lo estaba probando y me miraba como diciendo ‘papá, no tenés derecho, me privaste de esto por tres años’. De hecho, no saben cómo se llama”, contó Germán Martitegui.

Según el chef su hijo le dijo: “Quiero más de eso marrón” y luego admitió: "Mis hijos tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa y el dulce de leche, veremos".