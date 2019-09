El momento que tanto soñó Angel Gutiérrez, el que esperaba desde Febrero, había llegado. El chico de 17 años que padece problemas auditivos ingresó en el segundo tiempo, cuando su equipo ya le ganaba 4 a 0 a Añelo. Y no sólo que mantuvo la valla invicta la media hora que estuvo en cancha sino que el Tricolor logró estirar la ventaja y terminó triunfando 5 a 0. Completita.

“Yo, como se ve, le escribí por chat que esté tranquilo antes de entrar. Que maneje los tiempos, que saque al equipo antes de jugar… Y la verdad que lo hizo muy bien, tuvo un par de intervenciones interesantes, fue bien abajo. No desentona y nosotros no hacemos diferencia, es uno más del grupo”, destaca Andy respecto a las condiciones del pibe y a la inclusión que afortunadamente existe en la entidad capitalina y en todo Lifune.

El debut más emotivo en Atlético Neuquén

“Este año comencé en el Club Atlético Neuquén, quienes supieron darme la bienvenida y me permitieron ser parte del equipo. Todos los días voy a entrenar y me esfuerzo mucho para seguir aprendiendo. Y hoy tuve la oportunidad de atajar por primera vez. Me sentí muy feliz y emocionado por la oportunidad que me brindaron”, comparte sus sensaciones con LM Neuquén vía whatsapp el protagonista de esta hermosa historia.

“Agradezco a los profes y a mis compañeros que supieron acompañarme”, agrega mientras su hermana Daiana y el resto de la familia no para de felicitarlo en casa.

Por su parte, Sarroco explica cómo llegó al club Angel y por qué se dio esta gran y esperada chance. “Cuando vino a Atlético solo había jugado con amigos, nunca en un club. Se fue sumando, no bajo los brazos y empezó a mejorar mucho. Es competitivo, acá no se le regala nada a nadie, todo mérito suyo. Si va al banco, lo acepta sin problemas. Nosotros apostamos a los chicos de inferiores y como justo el arquero de la categoría, Javier Hermosilla fue a Primera, atajó Juan Cruz y luego entendimos que era el momento de Angel”, aclara el a la vez entrenador de la Primera y reserva de la entidad.

“Se lo notaba feliz, con ansiedad y no tengo dudas de que en el futuro puede ser titular”, le pone una ficha Andy de cara al futuro.

¿Cómo se entienden en el día a día? “Mientras tratamos de incorporar el lenguaje de señas, él sabe entender, lee los labios. Me voy con él y me acerco después de hablar con el resto para recalcarle todo. La tiene re clara y es un ejemplo de constancia, perseverancia, ganas, valores que transmitimos”, culmina el prestigioso profe.

Para Angel Gutiérrez no hay imposibles. El fútbol es su gran pasión y se ataja las pelotas y los problemas con tal de seguir adelante. Encima lo hace bien y todos lo quieren. Un número uno en la cancha y en la vida.

