El Decano dio cátedra en Tucumán y goleó a River

Embed

Es díficil que River juegue mal. No es común que pierda. Mucho menos por varios goles. Pues bien, todo ello sucedió ayer en Tucumán. El Millo no dio pie con bola, Armani tuvo una actuación fatídica y el duro Atlético no perdonó al vencerlo 3 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.