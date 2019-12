El desafío de San Martín: permitir que River trabaje con tranquilidad

Lo que todos parecen tener en claro es que una de las cuestiones por las que el Millo eligió la Cordillera radica en la paz de un lugar único, en “el entorno y la tranquilidad de San Martín". "No te olvides que acá el actor Gustavo Bermúdez en su momento de mayor éxito y fama caminaba tranquilo por la calle. No sé si sucederá lo mismo con Gallardo por las pasiones que despierta el futbol, pero este es un desafío para toda la ciudad también, estar a la altura en todos los sentidos. En el hotel la idea es no molestar y tratarlos como huéspedes normales”, explica una fuente del selecto lugar escogido a LM Neuquén.