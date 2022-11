El desesperado pedido de Amalia Granata en TV por su familia

Amaliga en LAM Amalia Granata y el momento con sus hijos

“Cuando pasó que casi me muero en la cirugía, por un pico de estrés, me fui una semana a Miami con mi marido, solos, para poder bajar cambios. ¡No sabés lo mal que se portó este y la hermana mayor!”, contó en relación con un viaje con su pareja Leo Squarzón y su otra hija Uma Granata.

Al parecer sus hijos no tienen un muy comportamiento, y por ello continuó: “Vinieron mi hermana y mi mamá a cuidarlos y ya no quieren venir más. Me hacían videollamadas a cada rato. Me rompieron la cabeza todas las vacaciones. Nadie me quiere venir a cuidar al pibe”.

“Hace un mes que estoy sin empleada. Además de mi trabajo, limpio toda mi casa, cuido a los pibes, voy al colegio. Me estoy volviendo loca”, continuó la participante de Gran Hermano 2007.

Tras los dichos y las risas del otro lado de la cámara por parte de sus colegas, Granata no dudó y dejó un mensaje y sobre todo una petición especial.

“Un llamado a la solidaridad: yo soy buena persona. Las trato súper bien porque dependo de ellas. Mi vida depende de ellas. ¡Necesito una empleada!”, finalizando así el reclamo y contando una de sus necesidades.