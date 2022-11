El difícil momento de la hija adolescente de Amalia Granata

Hoy, la pequeña ya cumplió 15 años y Amalia Granata no pudo contenerse a la hora de hablar sobre lo complicado de tener que afrontar la adolescencia de su hija. Por lo menos así decidió expresarlo en una entrevista que dio en LAM junto a Ángel de Brito .

Amalia Granata habló sobre su hija.mp4

Uno de los problemas más frecuentes a esa edad es que los chicos comienzan a tener salidas nocturnas. Sea a bares o boliches, lo cierto es que vuelven tarde a la madrugada. "Uma tiene 15 y no dormís hasta que no vuelve a casa, porque está en la época de las salidas", explicó sobre lo que está viviendo.

"Si, los findes es el único momento que tengo para descansar y yo no puedo pegar un ojo porque estoy todo el tiempo pendiente del teléfono. El otro día llegó a las seis de la mañana de un cumple de 15 y yo me levante a las dos, a las tres, hasta que a las seis me llegó el mamá, ya llegué", reveló sobre este asunto que la tiene preocupada.

Además, respondió sin problemas ante la consulta sobre si la pequeña estaba enamorada: "Uma no tiene novio, de hecho está muy enfocada en el hockey, en este momento estamos organizando el viaje a Estados Unidos, pero está muy abocada a lo que es el deporte, pero me da mucho pánico que salga".

Amalia Granata junto a su hija.webp

Ahora, que lo ve desde su perspectiva, Amalia Granata comprende lo que sufrían sus padres. "Me veo representada con mis padres, pero bueno yo también fui chica y fui terriblemente rebelde, pero ahora tener que sentarme como madre a hablar del alcohol y de todo lo que hizo cuando uno fue joven, hay que hacerlo, pero hay que protegerla".

"Hoy en día hay cosas que antes no habían, era salir a bailar, pero el tema de la droga como está ahora no está tan así, la paso mal y me cuesta conciliar el sueño, es muy complicado y muy delgada la línea entre ser controladora", expuso ante los temas que deben tratarse con los chicos en la actualidad.